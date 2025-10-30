Де зараз Олексій Гнатковський – зірка фільму "Довбуш"

Олексій Гнатковський – український актор театру і кіно. Найбільша популярність прийшла до чоловіка після фільму "Довбуш", режисером якого є Олесь Санін. Він зіграв у стрічці одну з головних ролей – Івана Довбуша.

Гнатковський – один із найхаризматичніших українських акторів, а у 2024 році отримав премію "Золотий ліфон", яка відзначає найсексуальніших митців України. Де зараз і чим займається Олексій, розповість 24 Канал.

Де зараз і чим займається Олексій Гнатковський?

Олексій Гнатковський живе в місті Івано-Франківськ. Він працює в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Серед вистав, у яких грає актор: "Гуцулка Ксеня", "Кайдашева сім'я", "Солодка Даруся", "Енеїда", "Гуцульське весілє", "Занадто одружений таксист", "Бій за Україну".

Олексій Гнатковський у виставі "Гуцульське весілє" / Фото Франківський драмтеатр

Гнатковський став ведучим шоу "Зрадники" на SWEET.TV. Це адаптація світового хіта The Traitors, прем'єра відбудеться вже завтра, 31 жовтня. Учасники змагатимуться за пів мільйона гривень.

Глядачі побачать Олексія Гнатковського у 2 сезоні серіалу "Кава з кардамоном". Він отримав назву "Сила землі" і вийде цього року. Актор зіграв роль Стефана Терлецького.

"Кава з кардамоном. Сила землі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Що ще відомо про Олексія Гнатковського?