А ви знали, що зірка фільму "Довбуш" – заслужений та народний артист України Олексій Гнатковський – за першою освітою політолог?

Про це актор спеціально для Кіно 24 розповів під час зйомок ігрового шоу Нового каналу "Хто зверху?".

Для багатьох це може стати несподіванкою, адже сьогодні його знають як харизматичного актора й талановитого театрального режисера. Але так склалося, що шлях до творчої професії проходив саме через політологію. А ще – через відмову жити в столиці.

Спочатку я вступив до Києво-Могилянської академії на правознавство, але зрозумів, що не хочу жити в столиці. Бо люблю свій комфортний Івано-Франківськ. Київ – велике місто, і мені не подобаються його темп та ритм. До того ж, коли приїжджаю в Київ, можу за день встигнути зробити лише дві справи, а у Франківську за той самий час – шість,

– поділився Гнатковський.

Після школи, де Олексій блискуче навчався, перед ним відкривалося чимало можливостей. Але чіткої відповіді, яку саме спеціальність обрати, не було.

"Я закінчив школу з золотою медаллю, дуже добре вчився, добре знав предмети. То коли вже вступав у Франківську, тицяв пальцем навмання на те, куди піду. Тицьнув у політологію, і це вплинуло на моє життя. Перше – я там знайшов дружину, друге – це дуже крутий історичний та філософський факультет і надзвичайно професійні викладачі. Це перетин історії та філософії, які дають комплекс знань і розширюють світогляд. Для мене це дуже важливо і в професії, і в громадському житті. Ми повинні давати собі звітність щодо того, чим займаємося.", – розповів актор.

Олексій Гнатковський / Фото пресслужби

