"Освітяни Канікули в окупації": вийшов трейлер документального фільму, який знімали на Київщині

"Освітяни. Канікули в окупації" – повнометражний документальний фільм режисера Костянтина Кляцкіна. Сьогодні творці показали трейлер фільму.

Фільм "Освітяни. Канікули в окупації" присвячений працівникам і працівницям освітніх закладів Київщини, частина з яких понад місяць були в окупації, але не впали у відчай. Ба більше, щодня піклувалися про тих, хто поруч, а після звільнення взялися за відбудову своїх садочків і шкіл. Про це 24 каналу розповіла пресслужба фільму.

"Освітяни. Канікули в окупації": сюжет та трейлер

У стрічці розказані історії дев’ятьох освітян із навчальних закладів у найбільш постраждалих містах Київської області, це:

Бучанський ліцей №5 (учителька Тетяна Рибакова та директор Михайло Наконечний),

Ворзельський заклад дошкільної освіти комбінованого типу (вчителька Раїса Лінчук та директорка Ірина Яригіна),

Ірпінський ліцей №3 (директор Станіслав Федоров та помічник директора Сергій Дідусь),

ліцей №1 Гостомеля (вчителька Наталія Прокопенко,

кухарка Віра Зеленська та директор Володимир Захлюпаний).

Зйомки відбувалися у травні-червні на території цих громад. "Цього літа нам вдалося зафільмувати унікальний для Київщини момент – коли в зруйнованих та сплюндрованих росіянами школах освітяни почали готуватися до нового навчального року. Цей фільм дозволить глядачеві помандрувати фронтовими околицями столиці від Ворзеля до Гостомеля і познайомить з унікальною долею кожного міста та неймовірними історіями людей, які в критичний момент не здалися. Неймовірна музика Дмитра Данова ще й додає цій подорожі нового маршруту – всередину себе", – розповідає режисер Костянтин Кляцкін.

"Освітяни. Канікули в окупації": дивіться трейлер фільму

Освітяни поділилися зі знімальною групою важкими спогадами про виживання в окупації, спротив, спроби зберегти свої школи та садочки від мародерства російської армії та руйнувань, злочини рашистів, взаємодопомогу та надію на швидке визволення.

Найбільше на зйомках мені запам’яталися люди, яких ми знімали і які були навколо. Я побачив у них неймовірну силу – коли дивишся на вчителя чи директора школи, котрий посеред руїн далі робить свою роботу, не зважаючи ні на що, – це вражає. Як на мене, головна ідея фільму – це надія, яка залишається й має залишатися в українцях, попри все, що з нами відбувається,

– ділиться Денис Токарев, продюсер та оператор фільму.

Українська прем’єра фільму "Освітяни. Канікули в окупації" відбудеться 2 жовтня о 15:15 годині у кінотеатрі "Жовтень" у рамках Національного конкурсу Kharkiv MeetDocs.

Квитки на прем’єру можна придбати за посиланням. Також із 27 жовтня картина вийде у прокат в обраних кінотеатрах.

"Освітяни. Канікули в окупації" / Скриншот з фільму

Фільм створено за підтримки швейцарсько-українського проєкту DecideUA, що впроваджується в Україні ГО DOCCU та PHZH International Projects in Education у партнерстві з Embassy of Switzerland in Ukraine / Посольством Швейцарії в Україні.