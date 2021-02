Зірка "Мандалорця" Педро Паскаль зіграє в екранізації гри The Last of Us

Актрису Джину Карано звільнили з серіалу "Мандалорець" та інших проєктів по франшизі "Зоряні війни". І поки кар'єра запальної брюнетки йде на спад, її колега по стрічці Педро Паскаль навпаки отримав роль в екранізації гри The Last of Us.

Інформацію про результати кастингів оприлюднив режисер Кантемір Балагов, який є автором пілотного епізоду The Last of Us. За його словами, головну роль у серіалі отримав Педро Паскаль, добре відомий глядачам за проєктами "Мандалорець" та "Диво-жінка 1984". А от колегою актора виступить талановита Белла Ремсі.

Інформацію про майбутні зйомки підтвердив і сам Педро Паскаль. В інстаграмі він розмістив кадр з відеогри The Last of Us та додав фразу свого героя: "Немає значення, продовжуй шукати щось, за що боротися".

Що відомо про серіал The Last of Us

За даними Deadline, розробкою сюжету займався Ніл Дракманн. За основу нового серіалу він взяв популярну відеогру The Last of Us. 14-річна дівчинка Еллі виживає після пандемії церебральної інфекції, однак залишається одна, адже її батьки помирають під час спалаху недуги. Захисником головної героїні виступить безжальний контрабандист Джоел. Він буде намагатись вивезти підлітка з репресивної карантинної зони. Разом головним героям доведеться подолати чимало труднощів та перетнути США, що потопає у постапокаліптичній розрусі.

Актори серіалу

Про зйомки серіалу було відомо ще у листопаді 2020 року. Над проєктом працюватимуть Крейг Мазін і Керолін Штраусс. Головні ролі виконають:

Педро Паскаль – Джоел

Белла Ремсі – Еллі

Які актори ще долучаться до зйомок The Last of Us, поки невідомо.

Скандал з Джиною Карано: коротко про головне

Актриса Джина Карано не раз потрапляла до скандальних новин. То вона блокувала всі акаунти, де підтримувався рух Black Lives Matter, то використовувала займенники, що сприймали як глузування з трансгендерів, або ж висловлювала думку про теорію змов через вакцинації. Та новий скандальний допис Джини Карано може і зовсім зруйнувати її кар'єру, повідомив Deadline.

Кінозірка порівняла політичну ситуацію в США з геноцидом євреїв у 1930-их роках. За словами Джини Карано, "ненависть до когось за його політичні погляди" є тим самим, що робив Третій Рейх з представниками національних меншин. Таким чином Карано підтримала республіканців.

Допис актриси викликав гнівні повідомлення у мережі, а американці навіть створили хештег #FireGinaCarano ("звільніть Джину Карано"). Наразі автори серіалу "Мандалорець" заявили, що Джина Карано звільнена з цього проєкту та не постане у жодній зі стрічок кіновсесвіту "Зоряних воєн".