"Покемон" – це легендарне дитяче аніме, яке зняли за мотивами однойменної відеогри. Прем'єра відбулася в 1997 році.

Відтоді щороку виходять повнометражні фільми, які доповнюють сюжет. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, скільки сезонів є у цьому серіалі та де можна подивитися "Покемон" українською мовою.

Де дивитись серіал "Покемон" українською мовою?

Перша серія легендарного аніме "Покемон" вийшла у світ 1 квітня 1997 року в Японії. На сьогодні аніме транслюється в 75 країнах світу.

Дія серіалу відбувається у вигаданому світі. Перед глядачем постає альтернативна сучасність, у якій живуть покемони. Це істоти, які замінюють звичних нам звірят. У цьому всесвіті є люди які, працюють тренерами цих істот. Покемони протистоять один одному і ці битви нагадують спортивні змагання. Битва триває доти, доки покемон не втратить свідомість.

В Україні серіал можна подивитися на стримінговій платформі Netflix. Раніше українським дубляжем займався телеканал НТН. Серіал налічує 26 сезонів, в сумі це 1283 епізоди, які полюбилися глядачеві.

Які ще аніме можна подивитись українською мовою?

Якщо ви в пошуку ще й інших цікавих аніме, які справді вартують уваги, то ці стрічки з високими рейтингами точно можуть вам сподобатися. Їх можна подивитися українською мовою. Серед цих стрічок:

"Кошик фруктів",

"Атака титанів",

"Вовчиця та спеції".

Обирайте свого фаворита та пориньте у світ японського аніме.