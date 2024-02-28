Від наркотичного коктейлю: зірка фільму "Гарні часи" помер у 38 років

Стало відомо про смерть американського актора Бадді Дюресса, який отримав визнання завдяки ролі в фільмі "Гарні часи" з Робертом Паттінсоном у головній ролі. Актору було 38 років.

Брат покійного уже підтвердив смерть і навіть назвав точну причину. Дізнайтесь в матеріалі, що він сказав та що відомо про актора.

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Бадді Дюресс помер: яка причина смерті

Причиною смерті, за офіційною інформацією, є "зупинка серця від впливу наркотичного коктейлю". Цю інформацію підтвердив брат покійного, Крістофер Статіс. Боротьба актора із наркозалежністю тривала протягом багатьох років.

До початку своєї акторської кар'єри він вже відбував покарання у в'язниці також через проблеми, пов'язані з наркотиками.

Режисери, які були зацікавлені в його життєвому досвіді, запросили Дюресса написати щоденник про його перебування за ґратами, а потім використовували його наратив як основу для сценарію фільму "Гарні часи". Один із режисерів, який обожнював Бадді, відреагував на його смерть.

Він був неймовірно талановитим актором. Але йому потрібно було зосередитися на акторській грі, а не на вуличній метушні. Бадді був чистою електрикою на екрані. Робота з ним була однією з найбільших пригод у моєму житті. Попри всі труднощі, з якими він стикався в житті, йому якимось чином вдавалося відкладати їх убік, коли наставав час працювати. Я вбитий горем,

– написав Кемерон Ван Хой.

"Гарні часи": дивіться онлайн трейлер фільму

Актор часто стикався з проблемами з законом, його відправляли до в'язниці принаймні 10 разів за різними обвинуваченнями, такими як крадіжка особистих даних, крадіжка великих розмірів і утримання героїну.

У фільмографії покійного актора є десятки успішних проєктів

Два з них готуються до виходу пізніше в цьому році. А саме, "Череп" та "Масова державна лотерея". А є такі, які уже можна переглянути.