Про секс-індустрію та порнозірок: Netflix випустив трейлер документалки про Pornhub

Netflix випустить документальний фільм про історію одного з найпопулярніших порносайтів Pornhub. Прем'єра проєкту "Money Shot: історія Pornhub" запланована на 15 березня, а трейлер вже доступний в мережі.

Стрічка триватиме 90 хвилин. У ній розкажуть про те, як платформа працює із порнографічними матеріалами, а також фільм міститиме інтерв'ю з артистами, активістами та колишніми співробітниками Pornhub.

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Netflix випустить документалку про Pornhub

Творці обіцяють розповісти про скандали та успіхи, які Pornhub пережив за майже 16 років свого існування. Продюсерами проєкту стануть Нікі Карріко, Стейсі Оффман та Річард Перелло.

Цей документальний фільм змушує нас задуматися, що означає сексуальність і згода, коли інтернет-платформи з мільярдними оборотами процвітають коштом контенту користувача. Хто має і хто повинен мати владу за цих умов,

– наголосила співавторка фільму Сюзанна Хіллінджер.

Трейлер припускає, що у фільмі будуть розглянуті такі питання, як сексуальна експлуатація та звинувачення у тому, що Pornhub розміщує порнографію без згоди. Власник Pornhub MindGeek зіткнувся із судовим позовом через передбачувану монетизацію матеріалів про сексуальне насильство над дітьми (CSAM). У 2020 році сайт видалив усі завантаження неперевірених користувачів.

Документальний фільм, здається, виходить за межі Pornhub, щоб дослідити інші аспекти секс-індустрії. Трейлер, наприклад, зачіпає той факт, що багато секс-працівників та порнозірок втратили свої облікові записи в соціальних мережах. Тим часом один з інтерв'юйованих припускає, що люди критикують не тільки порно, а й саму ідею самовираження.

"Money Shot: історія Pornhub": дивіться трейлер