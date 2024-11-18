З Олександром Тереном: відбулася прем'єра фільму про український балет в еміграції

У Нью-Йорку відбулася прем'єра документального фільму "Перший ряд", який розповідає про українських артистів балету в еміграції. Цей фільм привернув увагу не лише завдяки своїй тематиці, але й завдяки впливовим постатям, які долучилися до його створення.

Про це повідомляє 24 Канал. Продюсеркою стрічки стала відома американська актриса Сара Джессіка Паркер, а головну роль виконав Олександр Терен, ветеран війни та відомий громадський діяч.

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Відбулася прем'єра фільму про український балет в еміграції

Фільм "Перший ряд" презентували в рамках 15-го щорічного кінофестивалю DOC NYC, одному з найбільших документальних фестивалів США, який проходив у кінотеатрі Village East by Angelika в Нью-Йорку.

На червоній доріжці Сара Джессіка Паркер і Олександр Терен позували разом, демонструючи не тільки елегантність і стиль, але й особливий меседж. В той час, як Сара Джессіка Паркер обрала більш традиційний образ, команда українських артистів вирішила звернути увагу на важливі соціально-політичні теми, які вони вважають актуальними для своєї Батьківщини.

Олександр Терен, відомий своєю відданістю Україні, на червоній доріжці продемонстрував символічний жест: він прикріпив до лацкана костюма брошку у вигляді гілки терена – рослини, яка є символом мужності й стійкості, а також має глибокі культурні асоціації в українському народі. Крім того, Олексій Тютюнник, ще один учасник команди, з'явився у футболці з надписом Free Azovstal Defenders.

Що відомо про фільм "Перший ряд"

Основною героїнею фільму є Алексіс – провідна балерина, яка через війну вимушена покинути свою рідну країну й емігрувати. Втікаючи від війни, вона потрапляє до нового світу, де їй доводиться адаптуватися до незнайомих обставин. В процесі своєї еміграції вона зустрічає Олександра, військового, який також пережив жахи війни. Олександр втратив обидві ноги під час бойових дій, і тепер, вже після важких випробувань, він намагається повернутися до нормального життя.

Між ними виникає особлива дружба. Олександр, попри травми, не втрачає волі до життя і намагається освоїти танець, танцюючи на протезах. Його мета – довести собі та іншим, що навіть після фізичних втрат можна знайти нове значення у житті. Алексіс допомагає йому в освоєнні цього мистецтва, ставши не тільки його партнеркою по танцю, а й підтримкою.

Їхні спільні репетиції стають центральною темою фільму, що не лише зображує процес фізичного відновлення, а й виявляє глибокі емоційні зв'язки між двома людьми, які пережили жахи війни. Танці на протезах, де кожен рух має величезне значення, стають метафорою для зменшення дистанції між двома світами – першим рядом, де народжуються нові можливості й надії, і лінією фронту, яка все ще залишає по собі біль і руйнування.

"Перший ряд" показує, як через мистецтво, зокрема балет, можна не лише лікувати фізичні та емоційні рани, а й надавати людині силу для нових починань, навіть після таких важких випробувань.