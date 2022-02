Про персики, вирубку дерев та сонячні батареї: що відомо про переможця Берлінале "Алькаррас"

Берлінський кінофестиваль ввечері 16 лютого назвав переможців. Головну нагороду "Золотого ведмедя" у категорії "Найкращий повнометражний фільм" отримала драма іспанської режисерки Карли Сімон "Алькаррас" (Alcarràs). Що відомо про цю картину та інших переможців – читайте далі.

Про що розповідає фільм "Алькаррас" – переможець Берлінале

Драма "Алькаррас" зображає сім’ю, яка кожного літа вже безліч років поспіль заробляє на життя збиранням персиків у провінції Лейда, селі Алькаррас. Однак, коли помирає землевласник, їм доводиться виселятися зі села. Дерева вирішують зрубати, а замість них хочуть поставити сонячні батареї.

Головні ролі у картині зіграли непрофесійні актори: Джорді Пуйоль Дольсет, Анна Отін та Ксенія Росет. Крім цього, стрічка стала першим фільмом в історії каталонською мовою, що отримав нагороду "Золотий ведмідь".

Режисерка Карла Сімон зазначила, що сільське господарство було основною причиною, чому вона вирішила зняти фільм.

Мої дядьки вирощують персики в Алькаррасі, і вони, як і багато інших людей, потрапили у скрутну ситуацію, бо в наш час дуже важко займатися сімейним фермерством. Я хотіла, щоб люди про це знали,

– доповнила вона.

"Алькаррас" 2022: дивіться трейлер до фільму

Що відомо про інших переможців Берлінале

"Срібного ведмедя" отримала картина "Фільм письменника" південнокорейського режисера Хон Сан Су;

У категорії "Найкращий сценарій" опинився фільм "Рабіє Курназ проти Джорджа Буша". А німецька актриса Мельтем Каптан, яка зіграла Рабіє Курназ, отримала премію за найкращу роль;

Найкращим режисером назвали француженку Клер Дені, яка зняла драму про любовний трикутник "По обидва боки леза".

Цьогоріч Берлінський кінофестиваль триватиме на 4 дні довше – до 20 лютого.

Україна на 72-му Берлінському кінофестивалі

Цьогоріч у конкурсі брало 18 фільмів виробництва 15 країн. Кінофестиваль не відбувся також без участі українських стрічок. Фільми "Клондайк" Марини Ер Горбач, "Терикони" Тараса Томенка та ORTALAN Нарімана Алієва достойно представили Україну. Що про них відомо – читайте далі.

"Клондайк"

На фестивалі "Клондайк" представила команда фільму – режисерка Марина Ер Горбач, виконавиця головної ролі Оксана Черкашина, продюсери Мехмет Баґадир Ер та Святослав Булаковський, актори Олег Щербина та Артур Арамян, кастинг-директорка фільму Тетяна Симон та художниця по костюмах Вікторія Філіпова.

До виступу приєдналися також виконавча директорка Берлінале Маріетте Рісенбеек та голова секції "Панорама", в якій, власне, показали фільм, Міхаель Штутц. Він у своїй промові назвав "Клондайк" "шедевром і потужним кінематографічним висловлюванням".

Після показу під фестивальним майданчиком Zoo Palast глядачів зустрічали активісти з плакатами The film is over. The war is going on.

У центрі сюжету – родина, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини; війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

"Клондайк: дивіться трейлер

"Терикони"

Тарас Томенко показав свою картину у конкурсній програмі Generation Берлинського кінофестивалю, яка присвячена стрічкам про дітей. Секція розділена на дві частини (за віком): Generation Kplus (діти) та Generation 14plus (підлітки). Важливо знати, що режисер Тарас Томенко вже має нагороду Best short film програми "Panorama" 51-го Берлінського кінофестивалю за стрічку "Тир", а того року інша українська режисерка Катерина Горностай отримала перемогу у категорії Generation 14plus за стрічку "Стоп-Земля".

Сюжет фільму

У зоні бойових дій на Донбасі живе 10 тисяч дітей, про одну із них – Настю – розповідає картина Тараса Томенка "Терикони". Їй 15 років і вона мешкає у невеличкому шахтарському містечку Торецьк, яке розташоване на Сході України та до цього часу перебувало у "сірій зоні". Саме через Торецьк пролягає лінія розмежування, а це означає, що кожного дня тут лунають постріли та вибухи.

Самі терикони – місця подій стрічки, які водночас є образами покинутих людських життів. Дітям не залишається більше нічого, окрім, як жити та любити там, де для інших життя більше немає.

У 2015 році, у новорічну ніч, будинок дівчинки зруйнували три снаряди. Вона втратила батька, надію і віру в життя. Однак, Настя не припиняє мріяти про новий дім, собаку, і пише листи діду Морозу з проханням повернути їй тата.

"Терикони" 2022: дивіться міжнародний трейлер

ORTALAN

ORTALAN став одним із 19 проєктів, які обрали серед 295 заявок офіційного відбору Берлінського копродукційного кіноринку (Berlinale Co-Production Market).

"Берлінський копродукційний кіноринок є одним із найбільших майданчиків у світі для пошуку міжнародних партнерів, які долучаться до спільного виробництва. Я радий, що ORTALAN потрапив до офіційного відбору кіноринку. Це дає можливість привернути до проєкту широку увагу потенційних партнерів. Взагалі, це важливий та необхідний етап роботи над фільмом, адже саме зараз ми закладаємо фундамент для подальшої реалізації потенціалу роботи", – прокоментував режисер фільму ORTALAN Наріман Алієв.

ORTALAN – історична драма про депортацію кримськотатарського народу. Події фільму відбуваються в Криму у травні 1944 року. Юнак Ісмаїл, повернувшись з гір, зустрічає своє село спорожнілим. Розгублений, він вирушає на пошуки рідних та відповідей.

ORTALAN: дивіться ролик