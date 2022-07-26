Руслану Писанку кремували у Європі. Перше прощання відбудеться у Німеччині. В Україні зірку поховають на Байковому кладовищі.

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Ігор Ісаков розповів, коли відбудеться прощання з Писанкою

Чоловік акторки не зміг сьогодні дізнатися точну дату прощання, але повідомив, що це відбудеться наступного тижня, на початку серпня.

Кайзерслаутерн, Німеччина. Точніше будемо знати незабаром,

– написав Ігор.

Про прощання у Києві також повідомить згодом.

Варто зазначити, після смерті Писанки чоловік відкрив збір, щоб "зробити добро для Русі" – зібрати на лікування дівчинці або хлопчику, що "хворіє на щось, що подібне до того, що було в Русі".



"Якщо ми врятуємо хоч одне життя, то все це має сенс. Впевнений, Русічці це сподобається", – писав чоловік Писанки у фейсбуці. Так, станом на 26 липня він зібрав уже близько 120 тисяч гривень.

На нашу мрію отримали вже близько 120 тисяч. Так й пройшов ще один день на чужині,

– доповнив він.

Що відомо про смерть Руслани Писанки

Відома українська ведуча та актриса померла від важкої хвороби на 57 році життя. Це сталося у Німеччині після операції. Як зазначив близький друг Писанки Владислав Горянський, лікарі зробили операцію, їй ставало краще. Однак, вночі 19 липня стан здоров'я акторки різко погіршився. "Днями їй зробили операцію, яка минула успішно. Два дні тому я з нею розмовляв, вона була весела, все начебто було нормально і не віщувало такої трагедії. А сьогодні вночі їй стало погано і все", – сказав актор.

Руслана Писанка нікому не зізнавалася про рак, бо не хотіла, щоб "її колеги бачили її такою". "І навіть коли виходила на вулицю, готувалася до цього, щоб ніхто навіть не здогадався, що з нею щось не так – якусь перуку, якусь шапочку, підфарбовувалася, виходила і посміхалася", – зі сльозами на очах пригадав її чоловік Ігор Ісаков. Попри те, артистка відчувала нестерпний біль, але на людях була завжди усміхнена.

Були такі хвилі болю, коли я тримав її за руку і розумів, що вона вся напружена, як камінь, але вона усміхалася, і ми йшли,

– сказав пан Ігор.

Руслана Писанка прожила творче життя. Вона знялася у чимало фільмах, серіалах та різних телешоу. Її колеги не можуть повірити в те, що Русі більше немає. У соцмережах вони з теплом згадують завжди веселу Писанку.

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Що відомо про останній проєкт Руслани Писанки

Нещодавно Наталка Ворожбит повідомила, що Руслана Писанка зіграла у її фільмі "Демони". Про участь артистки у містичній драмі "Демони" ніхто не знав, адже творча команда тримала це в секреті. "Ми уявляли як дознімемо фільм і оприлюднимо перші ролики з нею, як всі будуть приємно вражені Новою Русею", – писала Ворожбит.

"Вона вражала своєю самовідданістю і довірою, – згадує Ворожбит. – Матеріал складний, але жодного капризу й ознак зірковості. Вона хотіла зніматися в українському кіно. Але її не знімали, будемо чесні".

Режисерка поділилася, що був тривалий кастинг на головну роль, вони пробували сотні актрис. Але випадково Ворожбит переглянула інтерв’ю з Писанкою – і серце тьохнуло.

Як в коханні. Моя. Особистість, глиба, зміст, енергія. Коли вона зайшла на перші проби – то це зайшов всесвіт і повністю заповнив простір. А яка вона красива! Ми зараз монтуємо фільм і я постійно думаю "яка красива людина в кадрі",

– згадує режисерка.

Як відомо, ще не всі сцени зняті, але команда проєкту знайде вихід із ситуації. "Ми щось придумаємо, кіно буде! Воно буде присвячене її зірці", – кажуть вони.



Руслана Писанка / Фото з фейсбуку Наталки Ворожбит