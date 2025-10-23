Уже понад рік: яка відома українська акторка служить у ЗСУ

Серед українських акторів є чимало тих, хто поставив на паузу свою кар'єру та став на захист України. І це не лише актори-чоловіки.

Серед них – українська артистка Маргарита Бурковська, відома глядачам за стрічками "Бачення метелика" та "Парфенон". У матеріалі 24 Каналу з посиланням на видання Еспресо дізнавайтеся більше про службу Маргарити.

Де служить Рита Бурковська?

Вже понад рік Маргарита Бурковська служить у лавах 3-го армійського корпусу. Поєднуючи свій творчий досвід із військовою справою, акторка очолює медійну складову Медичної служби 3-го АК – підрозділу, який щодня рятує життя.

Для мене дуже важливо бути гравцем в команді, пропонувати та робити щось ефективне. Не просто для галочки, а бути серед небайдужих людей, небайдужих професіоналів, що теж дуже важливо. Щоб ми могли працювати як одна команда і щоб моя ініціатива була людям потрібна. Дух 3 армійського корпусу саме такий – коли люди об'єднуються і роблять найкраще, найефективніше,

– зазначає Рита.

Крім того, Бурковська розповіла про свої перші виклики на службі. Коли вона приїхала у зону відповідальності, то почала виїжджати на службові завдання – знімати, що відбувається, показувати роботу лікарів, стабілізаційні пункти та інші деталі. Саме там, де відбувається стабілізація поранених, можна побачити кров і різні рани, і це стало для неї певним випробуванням, адже вона не знала, як відреагує. Проте, за словами акторки, вона зреагувала спокійно.

Це говорить про те, що ми можемо мати певні уявлення про себе, якісь страхи, проте насправді, коли ти бачиш поруч із собою, як інші люди виконують таку саму, або й взагалі ще складнішу роботу, тобі стає абсолютно нормально – скажімо так,

– каже військовослужбовиця.

Що Рита Бурковська каже про службу?

Рита Бурковська розповіла, що для неї сьогодні справді має значення той настрій, який панує в команді, серед людей, у підрозділах і командуванні.

За її словами, дуже важливо мати спільні цінності та орієнтири: прагнення до перемоги, збереження України, розуміння, що кожен військовий – важливий, і за кожного потрібно боротися.

Акторка зазначила, що для неї має велике значення, аби командири організовували роботу так, щоб якомога більше людей вижили, і щоб до військових ставилися по-людськи.