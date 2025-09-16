Помер популярний оскароносний режисер Роберт Редфорд
- 16 вересня 2025 року помер оскароносний режисер Роберт Редфорд у віці 89 років.
- Редфорд був відомий своєю акторською та режисерською діяльністю, а також заснуванням Інституту "Санденс".
16 вересня 2025 року помер популярний актор та оскароносний режисер Роберт Редфорд. На момент смерті йому було 89 років.
Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання CNN Entertainment. У матеріалі дізнаєтеся, що відомо про втрату.
Помер Роберт Редфорд: що відомо?
Про смерть актора повідомила Сінді Бергер – генеральний директор рекламної агенції "Rogers & Cowan PMK".
Вона зазначила, що Роберт Редфорд помер уві сні, однак не називала конкретної причини. Відомо, що на момент смерті актору було 89 років.
Роберт Редфорд помер 16 вересня 2025 року у своєму будинку на фестивалі "Санденс" у горах Юти – місці, яке він любив, оточений тими, кого любив. Нам буде його дуже не вистачати,
– сказала Бергер у заяві для CNN.
Окрім того, зазначила, що родина актора дуже просить про конфіденційність.
Що відомо про Роберта Редфорда?
- Роберт Редфорд був відомим глядачам завдяки головній ролі у вестерні "Буч Кессіді та Санденс Кід".
- Як режисер він має невелику, але дуже якісну фільмографію. Ось основні його роботи: "Звичайні люди" "Милість стану" "Річка тече крізь неї" "Квіткороб" та інші.
- Редворда знають, як людину, яка по-особливому бачила кіно і світ загалом.
- Його пристрасть до мистецтва кіновиробництва призвела до створення ним Інституту "Санденс" – некомерційної організації, яка підтримує незалежне кіно та театр і відома своїм щорічним кінофестивалем "Санденс".
- Крім того, Редфорд був справжнім захисником довкілля. Він переїхав до Юти в 1961 році та очолив зусилля зі збереження природного ландшафту штату та американського Заходу.