16 вересня 2025 року помер популярний актор та оскароносний режисер Роберт Редфорд. На момент смерті йому було 89 років.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання CNN Entertainment. У матеріалі дізнаєтеся, що відомо про втрату.

Помер Роберт Редфорд: що відомо?

Про смерть актора повідомила Сінді Бергер – генеральний директор рекламної агенції "Rogers & Cowan PMK".

Вона зазначила, що Роберт Редфорд помер уві сні, однак не називала конкретної причини. Відомо, що на момент смерті актору було 89 років.

Роберт Редфорд помер 16 вересня 2025 року у своєму будинку на фестивалі "Санденс" у горах Юти – місці, яке він любив, оточений тими, кого любив. Нам буде його дуже не вистачати,

– сказала Бергер у заяві для CNN.

Окрім того, зазначила, що родина актора дуже просить про конфіденційність.

Що відомо про Роберта Редфорда?