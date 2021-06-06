6 июня празднуют День журналиста. Все лучшие и трудные моменты их работы изображают в различных фильмах и сериалах. Редакция Кино 24 предлагает 15 лучших фильмов об отважных, упорных и принципиальных медийщиках, которые готовы на все ради правды.

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"Пятая власть"

Год: 2013

Страны: США, Великобритания, Бельгия

Рейтинг IMDb: 6,2

Оригинальное название: The Fifth Estate

Уже всем известно, что журналистика – это четвертая власть. А вот в этом фильме рассказывается и о пятой – сайте Wikileaks, где собрана секретная информация из анонимных источников. В ленте "Пятая власть" речь идет о разработчике сайта и его влиянии на ход политической истории США. А еще стоит посмотреть это кино, так как главную роль исполняет Бенедикт Камбербэтч.

"Пятая власть" 2013: смотрите трейлер

Сериал "Самый громкий голос"

Год: 2019

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,9

Оригинальное название: The Loudest Voice

Этот культовый сериал – о Роджере Эйлсе. Он в 1996 году основал канал Fox News. И за годы его правления канал стал чуть ли не самым влиятельным в американском медиапространстве. Сериал автобиографический, вы узнаете о пикантных подробностях жизни генерального директора компании Fox News.

"Самый громкий голос" 2019: смотрите трейлер

"Вся президентская рать"

Год: 1976

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8

Оригинальное название: All the President's Men

Это непревзойденная кинолента, которая показывает, как журналисты могут влиять на ход событий. По сюжету, репортеры узнают, что Администрация Ричарда Никсона прослушивает разговоры политических оппонентов. Разоблачительные статьи получают бешеный резонанс, поэтому президенту ничего не остается как сложить свои обязанности и подать в отставку.

"Вся президентская рать" 1976: смотрите трейлер

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"Римские каникулы"

Год: 1953

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8

Оригинальное название: Roman Holiday

Принцесса Анна (Одри Хепберн) устала от своих обязанностей в дипломатическом туре своего отца и решила сбежать от рутины. Вдоволь нагулявшись по Риму, девушка уснула прямо на улице, так как подействовало снотворное, которое ей дали еще в покоях. Поэтому крепко спящую героиню находит местный репортер Джо Брэдли (Грегори Пек). Конечно, он не совсем рад незнакомой девушке, потому что у него есть свои важные дела – он в поисках сенсации. Но как только Брэдли видит фотографию Анны в газете, он сразу понимает, кто перед ним. Теперь в его руках есть настоящая сенсация.

"Римские каникулы" 1953: смотрите трейлер

"Большая игра"

Год: 2009

Страны: США, Великобритания, Франция

Рейтинг IMDb: 7,1

Оригинальное название: State of Play

Американский журналист Маккэффри расследует ряд жестоких убийств. Одной из жертв становится любовница успешного конгрессмена Коллинза, давнего друга Маккэффри. Доказательства, которые открываются перед журналистом, ведут в высшие политические круги страны. Люди, с которыми ему придется иметь дело, управляют миллиардами долларов и не хотят привыкать, что в их дела вмешиваются незнакомцы.

"Большая игра" 2009: смотрите трейлер

"Секретное досье"

Год: 2017

Страны: США, Великобритания

Рейтинг IMDb: 6,8

Оригинальное название: The Post

Это напряженная биографическая драма об авторитетных журналистах, которые получают секретные документы о войне во Вьетнаме. Из-за возможного заключения и угрозы от президента в 1971 году две конкурирующих газеты объединяются, чтобы показать правду о роли США на фронте. Двигателем в этом процессе была первая женщина-издатель Кэтрин Грэм, которую ярко описали в ленте.

"Секретное досье" 2017: смотрите трейлер

"Убить гонца"

Год: 2014

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6,9

Оригинальное название: Kill the Messenger

Американский репортер Гэри Уэбб собирает материал для своей статьи. Проводя журналистское расследование, Гэри встречает секретные документы ЦРУ, в которых зафиксирована причастность организации к торговле наркотиками. Однако, несмотря на угрозы, статья выходит в еженедельнике.

"Убить гонца" 2014: смотрите трейлер

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"Та еще парочка"

Год: 2019

Страны: США, Канада, Колумбия

Рейтинг IMDb: 6,8

Оригинальное название: Long Shot

Амбициозная политик Шарлотта Филд выдвигает свою кандидатуру на пост президента. И в предвыборной кампании ей нужно иметь человека, который писал бы для нее речи. Случайно Шарлотта встречает своего знакомого Фредди Фларски, у которого когда-то была няней. Мужчина является безработным журналистом, поэтому становится кандидатом на спичрайтера. Однако такой тандем обернется для главных героев серией курьезных приключений.

Это веселое кино точно не оставит вас равнодушными!

"Та еще парочка" 2019: смотрите трейлер

"Прекрасный день по соседству"

Год: 2019

Страны: США, Китай

Рейтинг IMDb: 7,3

Оригинальное название: A Beautiful Day in the Neighborhood

Невероятный трогательный фильм с Томом Хэнксом в главной роли. По сюжету циничный журналист пишет статью для журнала Esquire о любимце публики, легендарном телеведущем Фреде Роджерсе. После этой встречи его жизнь, полная злобы и конфликтов, изменится навсегда. Истина, которую он осознает, вечная: мир не такой уж и страшный, если в нем есть хорошие люди.

"Прекрасный день по соседству" 2019: смотрите трейлер

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"Плутовство"

Год: 1997

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,1

Оригинальное название: Wag the Dog

Президента США перед выборами втягивают в сексуальный скандал. Его рейтинг точно не переживет подобные обвинения. Поэтому его советник Кондрад Брин решает эту проблему и создает более резонансное событие, чтобы отвлечь граждан – развязывают войну на Балканах. Фильм о том, какое влияние и силу имеют медиа.

"Плутовство": смотрите трейлер

"Репортерша"

Год: 2016

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6,6

Оригинальное название: Whiskey Tango Foxtrot

Вас также поразит фильм о сильной и отважной репортерше, которая добровольно поехала в горячие точки Афганистана, чтобы освещать оттуда события. Однако, она не предусмотрела, насколько ей это будет трудно, однако возвращаться уже поздно.

"Репортерша" 2016: смотрите трейлер

"Скандал"

Год: 2019

Страны: США, Канада

Рейтинг IMDb: 6,8

Оригинальное название: Bombshell

Кинолента "Скандал" ярко демонстрирует непростую историю женщин в медиа. По сюжету, Роджер Эйлс уже много лет является владельцем и главой телеканала Fox News. Но, несмотря на безупречную репутацию, его поведение в отношении подчиненных оставляет желать лучшего. Журналистки объединяются, чтобы похотливый Роджер Эйлс получил наказание в суде.

"Скандал" 2019: смотрите трейлер

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"Домой засветло"

Год: 2019

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,5

Оригинальное название: Home Before Dark

Этот сериал не совсем о работе медиа. Впрочем, рассказывает о семье 9-летней школьницы Хильды Лиско, которая переезжает в маленький провинциальный городок. Девочка мечтает стать журналистом и повторить успех своего отца. Таинственные события, которые разворачиваются в ее семье, заставляют Хильду разобраться в ситуации и начать писать свою газету. Лента поражает остроумием и талантом юной журналистки!

"Домой засветло" 2020: смотрите трейлер к сериалу

"Утреннее шоу"

Год: 2019

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,4

Оригинальное название: The Morning Show

Дебютный сезон "Утреннего шоу" вызвал большой ажиотаж в мире, так как кинопроизводители подняли темы секс-скандалов в Голливуде. На примере ведущего американского телеканала показали, насколько мужчины в сфере шоу-бизнеса могут злоупотреблять личными границами подчиненных женщин. Телеведущие Алекс Ливи и Брэдли Джексон не побоялись говорить в прямом эфире об экс-коллеге Митче Кесслере, который соблазнял молодых стажерок и заставлял их молчать о проведенной ночи вместе. Известно, что сериал получит второй сезон.

"Утреннее шоу" 2019: смотрите трейлер