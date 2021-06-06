14 самых интересных фильмов и сериалов о том, как работают журналисты

Профессия журналиста – особенная. Ты работаешь в атмосфере медиа, первым знаешь все новости, погружаешься в сложные темы, берешь интервью у лучших людей страны, собственно, выполняешь очень важную общественную функцию. Но это и одна из тех профессий, которая тебя сильно испытывает и закаляет. Как выживать в мире медиа и отстаивать справедливость – смотрите в подборке картин, которую мы предлагаем.

6 июня празднуют День журналиста. Все лучшие и трудные моменты их работы изображают в различных фильмах и сериалах. Редакция Кино 24 предлагает 15 лучших фильмов об отважных, упорных и принципиальных медийщиках, которые готовы на все ради правды.

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"Пятая власть"

The Fifth Estate

2013США, Великобритания, Бельгия6,2

Уже всем известно, что журналистика – это четвертая власть. А вот в этом фильме рассказывается и о пятой – сайте Wikileaks, где собрана секретная информация из анонимных источников. В ленте "Пятая власть" речь идет о разработчике сайта и его влиянии на ход политической истории США. А еще стоит посмотреть это кино, так как главную роль исполняет Бенедикт Камбербэтч.

"Пятая власть" 2013: смотрите трейлер

Сериал "Самый громкий голос"

2019США7,9The Loudest Voice

Этот культовый сериал – о Роджере Эйлсе. Он в 1996 году основал канал Fox News. И за годы его правления канал стал чуть ли не самым влиятельным в американском медиапространстве. Сериал автобиографический, вы узнаете о пикантных подробностях жизни генерального директора компании Fox News.

"Самый громкий голос" 2019: смотрите трейлер

"Вся президентская рать"

1976СШАAll the President's Men

Это непревзойденная кинолента, которая показывает, как журналисты могут влиять на ход событий. По сюжету, репортеры узнают, что Администрация Ричарда Никсона прослушивает разговоры политических оппонентов. Разоблачительные статьи получают бешеный резонанс, поэтому президенту ничего не остается как сложить свои обязанности и подать в отставку.

"Вся президентская рать" 1976: смотрите трейлер

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"Римские каникулы"

1953СШАRoman Holiday

Принцесса Анна (Одри Хепберн) устала от своих обязанностей в дипломатическом туре своего отца и решила сбежать от рутины. Вдоволь нагулявшись по Риму, девушка уснула прямо на улице, так как подействовало снотворное, которое ей дали еще в покоях. Поэтому крепко спящую героиню находит местный репортер Джо Брэдли (Грегори Пек). Конечно, он не совсем рад незнакомой девушке, потому что у него есть свои важные дела – он в поисках сенсации. Но как только Брэдли видит фотографию Анны в газете, он сразу понимает, кто перед ним. Теперь в его руках есть настоящая сенсация.

"Римские каникулы" 1953: смотрите трейлер

"Большая игра"

State of Play

2009США, Великобритания, Франция7,1

Американский журналист Маккэффри расследует ряд жестоких убийств. Одной из жертв становится любовница успешного конгрессмена Коллинза, давнего друга Маккэффри. Доказательства, которые открываются перед журналистом, ведут в высшие политические круги страны. Люди, с которыми ему придется иметь дело, управляют миллиардами долларов и не хотят привыкать, что в их дела вмешиваются незнакомцы.

"Большая игра" 2009: смотрите трейлер

"Секретное досье"

The Post

2017США, Великобритания6,8

Это напряженная биографическая драма об авторитетных журналистах, которые получают секретные документы о войне во Вьетнаме. Из-за возможного заключения и угрозы от президента в 1971 году две конкурирующих газеты объединяются, чтобы показать правду о роли США на фронте. Двигателем в этом процессе была первая женщина-издатель Кэтрин Грэм, которую ярко описали в ленте.

"Секретное досье" 2017: смотрите трейлер

"Убить гонца"

Kill the Messenger

2014США6,9

Американский репортер Гэри Уэбб собирает материал для своей статьи. Проводя журналистское расследование, Гэри встречает секретные документы ЦРУ, в которых зафиксирована причастность организации к торговле наркотиками. Однако, несмотря на угрозы, статья выходит в еженедельнике.

"Убить гонца" 2014: смотрите трейлер

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"Та еще парочка"

Long Shot

2019США, Канада, Колумбия6,8

Амбициозная политик Шарлотта Филд выдвигает свою кандидатуру на пост президента. И в предвыборной кампании ей нужно иметь человека, который писал бы для нее речи. Случайно Шарлотта встречает своего знакомого Фредди Фларски, у которого когда-то была няней. Мужчина является безработным журналистом, поэтому становится кандидатом на спичрайтера. Однако такой тандем обернется для главных героев серией курьезных приключений.

Это веселое кино точно не оставит вас равнодушными!

"Та еще парочка" 2019: смотрите трейлер

"Прекрасный день по соседству"

A Beautiful Day in the Neighborhood

2019США, Китай7,3

Невероятный трогательный фильм с Томом Хэнксом в главной роли. По сюжету циничный журналист пишет статью для журнала Esquire о любимце публики, легендарном телеведущем Фреде Роджерсе. После этой встречи его жизнь, полная злобы и конфликтов, изменится навсегда. Истина, которую он осознает, вечная: мир не такой уж и страшный, если в нем есть хорошие люди.

"Прекрасный день по соседству" 2019: смотрите трейлер

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"Плутовство"

Wag the Dog

1997США7,1

Президента США перед выборами втягивают в сексуальный скандал. Его рейтинг точно не переживет подобные обвинения. Поэтому его советник Кондрад Брин решает эту проблему и создает более резонансное событие, чтобы отвлечь граждан – развязывают войну на Балканах. Фильм о том, какое влияние и силу имеют медиа.

"Плутовство": смотрите трейлер

"Репортерша"

Whiskey Tango Foxtrot

2016США6,6

Вас также поразит фильм о сильной и отважной репортерше, которая добровольно поехала в горячие точки Афганистана, чтобы освещать оттуда события. Однако, она не предусмотрела, насколько ей это будет трудно, однако возвращаться уже поздно.

"Репортерша" 2016: смотрите трейлер

"Скандал"

2019

Страны: США, Канада

6,8

Оригинальное название:

Bombshell

Кинолента "Скандал" ярко демонстрирует непростую историю женщин в медиа. По сюжету, Роджер Эйлс уже много лет является владельцем и главой телеканала Fox News. Но, несмотря на безупречную репутацию, его поведение в отношении подчиненных оставляет желать лучшего. Журналистки объединяются, чтобы похотливый Роджер Эйлс получил наказание в суде.

"Скандал" 2019: смотрите трейлер

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"Домой засветло"

2019

Страна: США

7,5

Оригинальное название:

Home Before Dark

Этот сериал не совсем о работе медиа. Впрочем, рассказывает о семье 9-летней школьницы Хильды Лиско, которая переезжает в маленький провинциальный городок. Девочка мечтает стать журналистом и повторить успех своего отца. Таинственные события, которые разворачиваются в ее семье, заставляют Хильду разобраться в ситуации и начать писать свою газету. Лента поражает остроумием и талантом юной журналистки!

"Домой засветло" 2020: смотрите трейлер к сериалу

"Утреннее шоу"

2019

Страна: США

8,4

Оригинальное название:

The Morning Show

Дебютный сезон "Утреннего шоу" вызвал большой ажиотаж в мире, так как кинопроизводители подняли темы секс-скандалов в Голливуде. На примере ведущего американского телеканала показали, насколько мужчины в сфере шоу-бизнеса могут злоупотреблять личными границами подчиненных женщин. Телеведущие Алекс Ливи и Брэдли Джексон не побоялись говорить в прямом эфире об экс-коллеге Митче Кесслере, который соблазнял молодых стажерок и заставлял их молчать о проведенной ночи вместе. Известно, что сериал получит второй сезон.

"Утреннее шоу" 2019: смотрите трейлер