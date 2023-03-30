Как защититься от темных сил: 5 лучших фильмов о охотниках на дьявола

Премьера на этой неделе – гордость "13 экзорцизмов", что расскажет историю девушки Лауры, в которую вселились темные силы. Кто победит? И действительно ли сюжет взят из реальности? Предлагаем подборку лент последних лет на ту же тему.

Оказывается, тема экзорцистов очень популярна, потому что почти каждый год появляются ленты о людях, нуждающихся в помощи охотников на демонов.

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Многие из картин основаны на реальных событиях – например, как фильм "Экзорцизм Эмили Роуз" или новый горор, снятый испанскими кинематографистами "13 экзорцизмов", также имеющий реальную основу. Классикой жанра считается фильм "Экзорцист" режиссера Уильяма Фридкина (1973 год), который имеет 10 номинаций на Оскар, целую кучу других престижных наград и безумные кассовые сборы!

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"13 экзорцизмов" / 13 exorcismos, 2022 год

В декабре 2014 года вся Испания вздрогнула от дикого случая: стало известно, что священник из Бургаса провел 13 обрядов экзорцизма над несовершеннолетней девушкой, в результате чего она покончила с собой.

Об этом случае писали почти все газеты, что и подтолкнуло продюсера и сценариста Рамона Кампоса к созданию фильма "13 экзорцизмов".

Главную героиню – тинейджерку Лауру – заманили на спиритический сеанс накануне Геловина. И после него, с девушкой начали происходить жуткие вещи: она видит тени в зеркале, по ночам разговаривает страшным голосом, делает страшные вещи… Врачи не могут ей помочь, и родители обращаются к священнику. Поможет ли он Лаури?

Кстати, над лентой работала та самая команда, которая спустя несколько лет сняла фильм ужасов "Заклятие: Дом 32".

Узнайте, настоящая история Лауры – хоррор «13 экзорцизмов» уже в кино. А вы верите в дьявола?

"13 экзорцизмов": смотрите трейлер

"Освободи нас от зла" / Deliver Us from Evil, 2014 год

В этой истории с темными силами сражаются священник и… коп. Полициант Ральф Сарчи сталкивается с несколькими странными случаями, когда люди ведут себя странно и не естественно. Работая над делом, он знакомится со священником Мендосой, рассказывающим о одержимости этих людей. Конечно, коп поначалу не верит Мендосе, но некоторые жуткие события заставляют его кардинально изменить свою точку зрения.

Фильм снят по мотивам автобиографической книги бывшего копа Ральфа Сарчи "Остерегайтесь ночи", но все истории, описанные в первоисточнике, полностью переработаны сценаристами фильма. Именно поэтому ленту раскритиковали, но это не помешало собрать немалый бокс-офис: почти 90 миллионов долларов при втрое меньшем бюджете. К тому же главные роли исполнили известные актеры:

Эрик Бана (Сарчи);

Эдгар Рамирес (Мендоса);

Шон Гаррис (в роли мужчины, у которого вселилось зло).

"Освободи нас от зла": смотрите трейлер

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"Заклятие 3: По велению дьявола" / The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 2021 год

Новая история о двух охотниках за привидениями – Эда и Лоррейн Уорренов. На этот раз супруги будут сражаться за душу юноши Арне Джонсона, которой хочет завладеть дьявол. На самом деле, такой случай произошел в Коннектикуте в 1981 году: парень напал на мужчину и зарезал его, а на процессе заявил, что был марионеткой сатаны.

В роли Уорренов снялись Вера Фармига и Патрик Уилсон, это уже восьмая часть вселенной "Заклятие". Критики отметили игру актеров, но писали, что сценарий нуждался в улучшении. При этом фильм имел большой кассовый успех – 206 миллионов долларов при бюджете в 39 миллионов долларов – зрителям полюбилась парочка охотников-экзорцистов Лоррейн и Эда! И кстати: новая история о борьбе супругов со злом сейчас в разработке.

"Заклятие 3: По велению дьявола": смотрите трейлер

"Адская бездна" / Hellhole, 2022 год

Полициант Марек узнает, что монахи монастыря совершают обряды экзорцизмов над женщинами, большинство из которых потом умирает. Он возникает в монастыре под видом священника и начинает собственное расследование. Что-то странное здесь происходит – жуткие звуки, странная еда, от которой начинаются галлюцинации. А потом и сам Марек становится заложником монахов: оказывается, у него на груди есть шрам – знак сатаны, как считают святые отцы… Удастся ли главному герою вырваться? И кто он на самом деле – неужели действительно посланец сатаны?

Фильм сняли польские кинематографисты, его можно посмотреть на Netflix.

"Адская бездна": смотрите трейлер

"Экзорцизм Эмили Роуз" / The Exorcism of Emily Rose, 2005

Юная Эмили умирает – и священника-экзорциста арестовывают. Начинается процесс над отцом Муром, но его защищает молодая и талантливая адвокатеса Эрин Брунер, которую нанимает епархия. Сначала священник и его защитница не могут найти общий язык: потому что он не верующий, а отец Мур не хочет отказываться от своего опыта. Но в процессе суда все меняется.

Адвокатесу сыграла известная актриса Лора Линни, номинантка на три Оскара, обладательницы Эмми и Золотых глобусов, в роли Эми выступила Джейн Карпентер, а отца Мура сыграл актер Том Уилкинсон, у которого также много престижных наград и номинаций на Оскар. Фильм снят по реальной истории Аннелизы Михель, лента считается одной из лучших в этом жанре.

"Экзорцизм Эмили Роуз": смотрите трейлер