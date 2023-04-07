50 лучших фильмов 21 века по версии The Hollywood Reporter

Критики The Hollywood Reporter опубликовали список 50 лучших фильмов 21 века. Среди них почти нет боевиков, научной фантастики и гороров.

В список вошел только один фильм 2021 года – "В руках пса" с Бенедиктом Камбербетчем фильмы. В целом оценку современных лент критики считают "слишком преждевременной".

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50 лучших фильмов по версии The Hollywood Reporter

"Отобрать любимые фильмы, одновременно учитывая разнообразие, инклюзивность, значимость и устойчивость, было сложной задачей. Наша цель была воссоздать широкий спектр мирового кинематографа, который отражал бы культурное разнообразие и открывал новые зрительские горизонты", – сообщили кинокритики, обосновывая свой список лучших фильмов.

"Один и два" (2000 год); "Внутри Люина Дэвиса" (2013 год); "Фермеры и я" (2000 год); "Зодиак" (2007 год); "Малголланд Драйв" (2001 год); "Унесенные привидениями" (2001 год); "Горбатая гора" (2005 год); "Любовное настроение" (2000 год); "4 месяца, 3 недели и 2 дня" (2007 год); "Ловушка" (2017 год); "Юность" (2014 год); "Лунный свет" (2016 год); "Пылающий" (2018 год); "ВОЛЛ-И" (2008 год); "Власть пса" (2021 год); "Вечное сияние чистого разума" (2004 год); "Поговори с ней" (2002 год); "Магазинные воришки" (2018 год); "Сядь" (2021 год); "Далеко от рая (2002 год); "Паразиты" (2019 год); "Перед закатом" (2004 год); "35 стопок рома" (2008 год); "Тимбукту" (2014 год); "Назови меня своим именем" (2017 год); "И твою маму тоже" (2001 год); "У Беркли" (2013 год); "Серьезный мужчина" (2017 год); "Смерть господина Лазареску" (2005 год); "Мария-Антуанетта" (2006 год); "Манчестер у моря" (2016 год); "Возвращение" (2003 год); "Портрет девушки в огне" (2019); "Социальная сеть" (2010 год); "Фаворитка" (2018 год); "Рок влюбленных" (2020 год); "Венди и Люси" (2008 год); "Дитя человеческое" (2006 год); "Я вам не негр" (2016 год); "Лето соула" (2021 год); "Лабиринт" (2006); "Никогда редко иногда всегда" (2020 год); "Человек-Гризли" (2005 год); "Будущее" (2016 год); "Подружки невесты" (2011 год); "Отверженная" (2011 год); "Яркая звезда" (2009 год); "Время" (2020 год); "Черная пантера" (2018); "Уикенд" (2011 год).

Напомним, Netflix еженедельно обновляет списки популярнейших фильмов и сериалов. За период с 27 марта по 2 апреля в Украине больше всего просматривали фильм "Загадочное убийство 2" и сериал "Ночной агент". С полным списком лент вы можете ознакомиться здесь и здесь.