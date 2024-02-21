6 фільмів і серіалів про війну Росії проти України, які покажуть до другої річниці вторгнення
21 февраля 2024, 23:20
Источник:NV
Повномасштабна війна Росії проти України розпочалася два роки тому. 24 лютого кожен з нас запам'ятає назавжди. Це жахлива сторінка в нашій історії, яка змінила життя мільйонів.
Спеціально до другої річниці вторгнення на телебаченні та в кінотеатрах покажуть одразу кілька фільмів і серіалів, в основі яких – велика війна в Україні й те, що вона принесла українцям. Які саме – розповідаємо далі.
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