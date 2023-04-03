Новинки апреля: 7 долгожданных сериалов, которые нельзя пропустить

Апрель 2023 обещает быть насыщенным для поклонников сериалов, поскольку на экраны выйдут долгожданные новинки от Hulu, Apple TV+, HBO Max и т.д. В нашей подборке мы рассмотрим 7 премьер, которые могут стать хитом этого месяца.

Увлекательные истории, талантливые актеры и удивительные спецэффекты – все это ждет зрителей в апреле 2023 года. Узнайте о самых ожидаемых сериалах, которые непременно заинтересуют широкую аудиторию и не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей в материале 24 Канала.

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7 долгожданных сериалов апреля

"Прекрасные мелочи" / Tiny Beautiful Things

Сезон: 1

Дата премьеры: 7 апреля

Где смотреть: Hulu

Новый минисериал, созданный на основе книги известной американской писательницы Шерил Стрейд, обещает стать одним из самых ожидаемых проектов апреля 2023 года. Главную роль в этой истории о писательнице Клер, ведущей колонку с советами под псевдонимом Лапочка, сыграет Кэтрин Ган, известная по ролям в "ВандаВижен" и "Ножах наголо 2".

"Прекрасные мелочи": смотрите трейлер

"Последнее, что он сказал мне" / The Last Thing He Told Me

Сезон: 1

Дата премьеры: 14 апреля

Где смотреть: Apple TV+

Минисериал, основанный на одноименном романе-бестселлере Лоры Дэйв, рассказывает историю женщины по имени Ханна. Она должна наладить отношения со своей 16-летней падчерицей Бэйли, чтобы раскрыть тайну исчезновения своего мужа Оуэна. В главных ролях в сериале сыграли Дженнифер Гарнер, Ангури Райс и Николай Костер-Вальдау.

"Последнее, что он сказал мне": смотрите трейлер

"Барри" / Barry

Сезон: 4

Дата премьеры: 16 апреля

Где смотреть: HBO Max

4 сезон для этого сериала станет последним. Это черная комедия, главный герой которого – бывший морской пехотинец и наемный убийца, чувствующий, что всегда мечтал об актерской карьере.

"Барри": смотрите трейлер

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"Удивительная миссис Мэйзел" / The Marvelous Mrs. Maisel

Сезон: 5

Дата премьеры: 16 апреля

Где смотреть: HBO

Еще один сериал, для которого этот сезон будет последним. Он рассказывает историю домохозяйки 1950-х годов, которую покинул мужчина, однако она неожиданно открывает талант стендап-комика.

"Удивительная миссис Мэйзел": смотрите трейлер

"Связанные к смерти" / Dead Ringers

Сезон: 1

Дата премьеры: 21 апреля

Где смотреть: Amazon

В центре внимания находятся сестры-близнецы Элиот и Беверли Ментл, владеющие всем, что нужно: наркотиками, любовниками и бескомпромиссным желанием сделать все, что необходимо, даже если это означает нарушение медицинской этики.

"Связанные к смерти": смотрите трейлер

"Любовь и смерть" / Love & Death

Сезон: 1

Дата премьеры: 27 апреля

Где смотреть: HBO Max

Сериал "Любовь и смерть" основывается на реальных событиях, произошедших в США в 1980-х годах. Эта история рассказывает о Кэнди Монтгомери, идеальной домохозяйке из Техаса, которая зарубила свою лучшую подругу Бетти Гор из-за ревности. Предварительно до убийства, Монтгомери закрутила роман с Алланом, мужем своей жертвы. Главные роли в сериале исполнили Элизабет Олсен, Лили Рейб и Джесси Племонс.

"Любовь и смерть": смотрите трейлер

"Роковой поезд" / Fatal Attraction

Сезон: 1

Дата премьеры: 30 апреля

Где смотреть: Paramount+

Этот минисериал представлен как глубочайшее переосмысление традиционного триллера 1980-х годов с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз. В нем исследуются вечные темы брака и неверности через призму современного отношения к сильным женщинам, расстройствам личности и принудительному контролю. Сюжет ставит на первый план женщину по имени Алекс Форрест, которая отказывается прекратить отношения со своим женатым любовником Даном Галлагером. Для него это была обычная интрижка, но для Алекс – нечто большее. Это приводит к роковым последствиям.

"Роковое влечение": смотрите трейлер