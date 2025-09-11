Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев не стремится жить в роскошном доме. Он признался, что для него важнее всего комфорт.

Об этом режиссер рассказал в программе "По домам", которую ведет Оксана Кучма, передает Кино 24. Как выглядит квартира Ахтема Сеитаблаева – смотрите в материале.

Как выглядит квартира Ахтема Сеитаблаева?

Ахтем Сеитаблаев не имеет собственного жилья. Он признался, что арендовал квартиру на 11-м этаже незадолго до начала полномасштабной войны. Его жилье стоит 20 тысяч гривен в месяц.

Режиссер говорит, что для него самым основным было то, чтобы квартира была для него комфортной и чтобы расположение было недалеко от его работы.

Ахтем Сеитаблаев показал свою квартиру: смотрите видео онлайн

Сеитаблаев говорит, что ему удается ухаживать за домом самостоятельно, поэтому не приходится пользоваться услугами клининговой компании. Вот, как выглядит дом Ахтема Сеитаблаева:

Ванная комната



Ванная комната Ахтема Сеитаблаева / Фото Радио Люкс

Гардероб



Гардеробная комната Ахтема Сеитаблаева / Фото Радио Люкс

Спальня



Спальня Ахтема Сеитаблаева / Фото Радио Люкс

Кухня



Кухня Ахтема Сеитаблаева / Фото Радио Люкс

Гостиная



Гостиная Ахтема Сеитаблаева / Фото Радио Люкс

Коридор



Коридор Ахтема Сеитаблаева / Фото Радио Люкс

Чем сейчас занимается Ахтем Сеитаблаев?

Ахтем Сеитаблаев известен украинскому зрителю не только, как актер и режиссер, а и как человек с очень четкой проукраинской позицией.

Он является военным и проходит службу в управлении коммуникации штаба Командования Сил территориальной обороны ВСУ. Ахтем является художественным руководителем подразделения "ТРО Медиа".

