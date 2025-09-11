В квартире за 20 тысяч гривен: как и где живет актер Ахтем Сеитаблаев
- Ахтем Сеитаблаев арендует квартиру за 20 тысяч гривен в месяц.
- Он является военным в командовании Сил территориальной обороны ВСУ и занимается документалистикой и культурными программами.
Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев не стремится жить в роскошном доме. Он признался, что для него важнее всего комфорт.
Об этом режиссер рассказал в программе "По домам", которую ведет Оксана Кучма, передает Кино 24. Как выглядит квартира Ахтема Сеитаблаева – смотрите в материале.
Как выглядит квартира Ахтема Сеитаблаева?
Ахтем Сеитаблаев не имеет собственного жилья. Он признался, что арендовал квартиру на 11-м этаже незадолго до начала полномасштабной войны. Его жилье стоит 20 тысяч гривен в месяц.
Режиссер говорит, что для него самым основным было то, чтобы квартира была для него комфортной и чтобы расположение было недалеко от его работы.
Ахтем Сеитаблаев показал свою квартиру: смотрите видео онлайн
Сеитаблаев говорит, что ему удается ухаживать за домом самостоятельно, поэтому не приходится пользоваться услугами клининговой компании. Вот, как выглядит дом Ахтема Сеитаблаева:
Ванная комната
Ванная комната Ахтема Сеитаблаева / Фото Радио Люкс
Гардероб
Гардеробная комната Ахтема Сеитаблаева / Фото Радио Люкс
Спальня
Спальня Ахтема Сеитаблаева / Фото Радио Люкс
Кухня
Кухня Ахтема Сеитаблаева / Фото Радио Люкс
Гостиная
Гостиная Ахтема Сеитаблаева / Фото Радио Люкс
Коридор
Коридор Ахтема Сеитаблаева / Фото Радио Люкс
Чем сейчас занимается Ахтем Сеитаблаев?
- Ахтем Сеитаблаев известен украинскому зрителю не только, как актер и режиссер, а и как человек с очень четкой проукраинской позицией.
- Он является военным и проходит службу в управлении коммуникации штаба Командования Сил территориальной обороны ВСУ. Ахтем является художественным руководителем подразделения "ТРО Медиа".
- Режиссер занимается документалистикой, аналитикой, культурными и образовательными программами и созданием фильмов.
- В его обязанности входит ездить на линию соприкосновения и рассказывать людям, в частности иностранцам, правду о реалиях войны.