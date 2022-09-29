64-летний оккупант-актер получил безумную популярность из-за главной роли в украинском фильме "Берегите женщин". Перед тем, как совершать геноцид украинцев, он отправится якобы на обучение в ростов.
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Игорь Скляр будет воевать против Украины
Об этом путинист заявил российским пропагандистам.
У нас загрузка через три дня. Эшелоны в ростов, экипировка, затем месяц обучения и вперед на баррикады,
– сказал он.
Был ли он добровольцем или позвали в военкомат – мы не знаем. Но свое решение он принял. И это неудивительно, ведь в 2015 году он поддержал оккупацию украинских Донецкой и Луганской областей, куда неоднократно приезжал к оккупантам. Отметим, что путинист никогда не считал Украину независимым государством, а называл новороссией.
Кроме "Берегите женщин", актер снялся в таких советских фильмах, что снимались в Украине:
- "Только в мюзик-холле";
- "Подвиг Одессы";
- "Узник замка Иф";
- "Император".
Кадр из ленты "Берегите женщин" / Фото Кинориум
Недавно, 27 сентября, о желании сразиться против непокоренного украинского народа заявил родной брат российского актера Антона Шагина и каскадер Стас Румянцев. Антон добровольно пошел в армию, а Стас явился с повесткой в военкомате, чтобы пополнить "вторую армию мира".