Российский актер Игорь Скляр, снявшийся в фильме "Берегите женщин" в 1981 году, заявил, что будет воевать против украинцев. Через месяц он отправится на передовую.

64-летний оккупант-актер получил безумную популярность из-за главной роли в украинском фильме "Берегите женщин". Перед тем, как совершать геноцид украинцев, он отправится якобы на обучение в ростов.

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Игорь Скляр будет воевать против Украины

Об этом путинист заявил российским пропагандистам.

У нас загрузка через три дня. Эшелоны в ростов, экипировка, затем месяц обучения и вперед на баррикады,

– сказал он.

Был ли он добровольцем или позвали в военкомат – мы не знаем. Но свое решение он принял. И это неудивительно, ведь в 2015 году он поддержал оккупацию украинских Донецкой и Луганской областей, куда неоднократно приезжал к оккупантам. Отметим, что путинист никогда не считал Украину независимым государством, а называл новороссией.

Кроме "Берегите женщин", актер снялся в таких советских фильмах, что снимались в Украине:

"Только в мюзик-холле";

"Подвиг Одессы";

"Узник замка Иф";

"Император".



Кадр из ленты "Берегите женщин" / Фото Кинориум

Недавно, 27 сентября, о желании сразиться против непокоренного украинского народа заявил родной брат российского актера Антона Шагина и каскадер Стас Румянцев. Антон добровольно пошел в армию, а Стас явился с повесткой в военкомате, чтобы пополнить "вторую армию мира".