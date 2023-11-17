Любовный коктейль на экране: 7 актерских пар, сыгравших влюбленных сразу в нескольких фильмах

Некоторые актерские пары обладают такой магнетической энергетикой вместе, что режиссеры не перестают выбирать их, как героев для своих фильмов. И это не зря, поскольку чувства, которые они передают на экране, способны поразить зрителя с первых кадров.

А у отдельных героев нашей подборки влюбленность на экране оказалась столь же сильной, что перешла в реальную жизнь вне камер. В этом материале вас ждут 7 актерских пар, воплотивших романтические образы в нескольких фильмах.

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Актерские пары, сыгравшие влюбленных в нескольких фильмах

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс

Первым проектом, в котором Лоуренс и Купер объединили свои силы, стал фильм "Мой парень – псих", где они сыграли роль эксцентрической пары. Позже актеры снова встретились на съемках "Аферы по-американски", где их герои не были в романтических отношениях. Однако в мелодраме "Серена" персонажи Брэдли и Дженнифер совершили реванш, раскрыв перед зрителями красивую, но вместе с тем жестокую историю любви.



Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс / Коллаж 24 Канала

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

Поклонникам этой кинопары пришлось ждать почти 10 лет после выхода "Титаника", чтобы снова увидеть Кейт и Лео вместе на экране. В фильме "Дорога перемен" актеры прекрасно воплотили образ супружеской пары, переживающей кризис. После премьеры фильма все начали говорить об их возможных романтических отношениях, но оказалось, что актеры остаются только отличными старыми друзьями, которые пронесли свою дружбу спустя десятилетие.



Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет / Коллаж 24 Канала

Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон

Поклонники дуэта Капитана Америка и Черной Вдовы все еще тяжело забыть поцелуй из фильма "Первый мститель: Другая война". Между этими персонажами явно вспыхнула искра. Звезды популярных комиксов Marvel выступили в роли влюбленной пары в комедии "Дневники няни" еще до эры "Мстителей".



Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон / Коллаж 24 Канала

Киану Ривз и Сандра Буллок

Еще одну актерскую химию Киану Ривз продемонстрировал, играя вместе с Сандрой Буллок. Актеры также поделили моменты на экране в двух фильмах: в культовом боевике 90-х "Скорость" и в романтической мелодраме с элементами фантастики "Дом у озера". В обоих фильмах Киану и Сандра поражали зрителей своей гармоничной харизмой и энергетикой в ролях влюбленных.



Киану Ривз и Сандра Буллок / Коллаж 24 Канала

Ричард Гир и Джулия Робертс

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Эта пара подарила зрителям один из самых памятных кинодуэтов: Вивьен и Эдвард в фильме "Красавица". Робертс и Гир вернулись на экран как влюбленные герои спустя 9 лет после выхода их первой совместной работы. В ленте "Невеста-беглец" их персонажи, даже, в конце концов, собрались под венец.



Ричард Гир и Джулия Робертс / Коллаж 24 Канала

Том Круз и Николь Кидман

Николь Кидман и Кэти Холмс появились в трех фильмах, в каждом из которых возникали чувства между их персонажами. Это были фильмы "Дни грома", "Далеко-далеко" и "С широко закрытыми глазами". Настоящие отношения между самими актерами начались во время съемок первого из этих фильмов и завершились сразу же после завершения работы над последним.



Том Круз и Николь Кидман / Коллаж 24 Канала

Райан Гослинг и Эмма Стоун

Следя за актерской парой Стоун и Гослинг, трудно не согласиться, что они просто созданы, чтобы играть вместе. Эти очаровательные, яркие и харизматические актеры уже трижды воплотили образ влюбленных: в романтической комедии "Эта нелепая любовь", в триллере "Охотники за гангстерами" и в мюзикле "Ла-Ла Ленд". Надеемся, что они еще не раз порадуют зрителей совместными проектами.



Райан Гослинг и Эмма Стоун / Коллаж 24 Канала