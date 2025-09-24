"Поймать Кайдаша" – это, без сомнения, один из самых успешных украинских сериалов современности. Его премьера состоялась в 2020 году и сразу покорила сердца зрителей.

И хотя с момента выхода прошло уже 5 лет, однако украинцы охотно пересматривают ленту снова и снова. В материале Кино 24 покажем, как сейчас выглядят актеры этой культовой кинокартины.

Как сейчас выглядят актеры сериала "Поймать Кайдаша"?

Антонина Хижняк

Антонина Хижняк, которая недавно стала Заслуженной артисткой Украины, сыграла роль сварливой Мотри в сериале "Поймать Кайдаша". Карьера актрисы стремительно пошла вверх после этого кинопроекта.

Вот как Антонина выглядит сейчас:

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк, которого совсем скоро мы увидим на экранах в шоу "Холостяк", сыграл роль Карпа в сериале "Поймать Кайдаша". Этот кинопроект также очень положительно повлиял на его карьеру. И сегодня Тарас является одним из самых популярных украинских актеров. Вот как он выглядит сейчас:

Григорий Бакланов

Григорий Бакланов также сыграл главную роль в сериале "Поймать Кайдаша". Актер воплотил персонажа, по имени Лаврин. Сейчас Бакланов сильно изменился и стал одним из самых сексуальных украинских актеров. Смотрите, как он выглядит сегодня:

Дарья Федина

Для этой актрисы роль в сериале "Поймать Кайдаша" была дебютной. Впрочем Дарье Федине на отлично удалось воплотить роль нежной Мелашки. Сейчас актриса больше работает в театре, а также активно помогает Вооруженным силам Украины. Вот как она выглядит сегодня:

Пожалуй, нет человека, который не полюбился сериал "Поймать Кайдаша". Если вы до сих пор его не видели, то это срочно нужно исправлять!