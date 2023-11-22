Красота под ножом: как пластические операции изменили лицо известных актрис

Постоянное желание добиться идеала красоты часто приводит известных личностей к кабинетам пластических хирургов. Одни стремятся исправить небольшие дефекты, в то время как другие амбициозно нацеливаются на полную трансформацию себя в соответствии с общепринятыми стандартами красоты и моды.

У некоторых актрис опыт был удачным с первой попытки. Но есть знаменитости, которым пришлось повторно ложиться под нож, чтобы исправить неудачную операцию.

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Актрисы, которые делали пластические операции

Дженнифер Энистон

Еще на этапе начала своей актерской карьеры, когда только стартовали съемки в культовом сериале "Друзья", Дженнифер Энистон решила обратиться к пластическому хирургу.

Дженнифер утверждала, что выбрала пластическую хирургию не с целью изменения своего внешнего вида, или попытки соответствовать каким-либо стандартам красоты, а скорее для коррекции своей носовой перегородки. Разница во внешности очень ощутима, впрочем, поклонники заметили, что нос актрисы стал аккуратнее.

Кира Найтли

Несмотря на то, что Кира заявляет о своей любви к природной красоте, широкой публике известно, что Найтли несколько меняла форму носа, сужая широкую переносицу.

Кроме того, у актрисы небольшой размер груди, однако она решила не увеличивать ее с помощью имплантов.

Дженнифер Лопес

В 53 года Джей Ло продолжает очаровывать своим фантастическим видом. Знаменитость утверждает, что она за природную красоту и не прибегает к хирургическим вмешательствам, а ее внешний вид – это результат работы над собой.

Актриса не отказывается от регулярных косметологических процедур по уходу за кожей, но внимательные фанаты также заметили хирургические вмешательства во внешности Джей Ло. В частности, актриса уменьшила спинку носа и его кончик, создавая более гармоничные черты лица и сделала маммопластику. Грудь Лопес выглядит так же до и после беременности, учитывая, что звезда рожала дважды, не обошлось без хирургических вмешательств.

Деми Мур

Деми Мур ранее поразила пластикой лицом, исказившим ее красоту.

Актриса приняла участие в показе Fendi весна-2021, но внимание зрителей показа было приковано не столько к образу Мур, сколько к ее лицу. Вероятно, звезде пришлось снова ложиться под нож, чтобы исправить предыдущую неудачную попытку.

Меган Фокс

Голливудская актриса Меган Фокс получила красивый облик от природы. Однако звезда решила несколько усовершенствовать свое лицо, обратившись к пластической хирургии для коррекции скул и носа. Кроме того, Фокс решила немного изменить форму губ. В общем, результат выглядит очень естественно и гармонично.