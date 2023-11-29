Узнайте в материале 24 Канала почему Дженнифер Энистон, Патрисия Каас, Рене Зеллвегер и другие актрисы отказались от материнства и что они говорят о детях.

Рекомендуем 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться

Актрисы, отказавшиеся от материнства

Дженнифер Энистон

На начальном этапе своей карьеры, находясь в отношениях с Брэдом Питтом, Дженнифер Энистон дважды имела выкидыш. В 2011 году актриса начала встречаться с актером Джастином Теру, а в 2015 году пара вышла замуж. Поклонники верят, что Энистон станет матерью, однако сама актриса высказывается по отношению к детям иначе.

Я предпочитаю посвящать все свое время работе. И, как мне кажется, рождение и воспитание ребенка – это самая трудная, самая главная работа в жизни. Поэтому она заслуживает не меньше времени, чем моя нынешняя карьера,

– сказала Дженнифер Энистон.

Патрисия Каас

Французская актриса отличается выразительным темпераментом. Ее жизнь всегда была наполнена яркими мужчинами и страстными романами. Однако Патрисия Каас так и не смогла принять решения по материнству.

Патрисия вырастила в многодетной семье, будучи седьмой и последней дочерью. Этот аспект семейной жизни сильно повлиял на взрослую жизнь актрисы, поэтому она никогда не выражала желания иметь детей.

В 20 лет я была беременна. И хотя мой муж попросил оставить малыша, для меня выбор был очевиден. Теперь я не страдаю из-за этого. Если я встречу правильного человека, мы сможем усыновить ребенка,

– призналась Патрисия.

Рене Зеллвегер

Рене Зельвегер, известная своей непревзойденной игрой в роли Бриджит Джонс, относится к материнству с определенными опасениями. Актриса признает, что воспитание детей никогда не являлось частью ее жизненных планов, ведь карьера всегда занимала важное место в ее приоритетах.

Материнство никогда не было моей целью. Я никогда не строила конкретные планы. Просто мне хочется быть независимой и самой о себе заботиться,

– сказала актриса.

Ким Кэттролл

Ким Кэттролл, одна из величайших актрис сериала "Секс в большом городе", приняла решение отказаться от материнства навсегда. В течение всей своей жизни она верит в то, что дети могут стать только трудностями для их родителей.

Поиграть с племянниками и маленькими детьми друзей – это хорошо, но вернувшись домой, я хочу расслабиться и отдохнуть, а не возиться с пеленками, уроками или игрушками,

– рассказала актриса.

Вайнона Райдер

Одно время, Вайнона Райдер, считалась одной из самых красивых звезд Голливуда. Она была в отношениях с известными актерами, такими как Джонни Депп и Мэтт Дэймон. Однако даже в свои 45 лет актриса так и не вышла замуж и не стала матерью.

Конечно, я предполагаю, что выйду замуж, но вряд ли соберусь рожать детей. Я сама как ребенок,

– призналась Вайнона Райдер.

Камерон Диас

Актриса радуется своему счастливому браку, однако относится к вопросу материнства с особой осторожностью. Камерон ценит свою жизнь и не хочет тратить ее на детей.

Дети меняют жизнь. Кардинально. А мне нравится моя жизнь. Дети не являются единственным источником счастья и удовлетворения жизнью. И, мне кажется, гораздо проще приносить в этот мир жизнь, чем любовь,

– сказала Диас.