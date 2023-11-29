6 актрис, отказавшихся от материнства
Многие актеры предпочитают строить карьеру, а не семью. В частности, многие знаменитости отказываются от материнства, сосредотачиваясь на своих целях.
Узнайте в материале 24 Канала почему Дженнифер Энистон, Патрисия Каас, Рене Зеллвегер и другие актрисы отказались от материнства и что они говорят о детях.
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Актрисы, отказавшиеся от материнства
Дженнифер Энистон
На начальном этапе своей карьеры, находясь в отношениях с Брэдом Питтом, Дженнифер Энистон дважды имела выкидыш. В 2011 году актриса начала встречаться с актером Джастином Теру, а в 2015 году пара вышла замуж. Поклонники верят, что Энистон станет матерью, однако сама актриса высказывается по отношению к детям иначе.
Я предпочитаю посвящать все свое время работе. И, как мне кажется, рождение и воспитание ребенка – это самая трудная, самая главная работа в жизни. Поэтому она заслуживает не меньше времени, чем моя нынешняя карьера,
– сказала Дженнифер Энистон.
Патрисия Каас
Французская актриса отличается выразительным темпераментом. Ее жизнь всегда была наполнена яркими мужчинами и страстными романами. Однако Патрисия Каас так и не смогла принять решения по материнству.
Патрисия вырастила в многодетной семье, будучи седьмой и последней дочерью. Этот аспект семейной жизни сильно повлиял на взрослую жизнь актрисы, поэтому она никогда не выражала желания иметь детей.
В 20 лет я была беременна. И хотя мой муж попросил оставить малыша, для меня выбор был очевиден. Теперь я не страдаю из-за этого. Если я встречу правильного человека, мы сможем усыновить ребенка,
– призналась Патрисия.
Рене Зеллвегер
Рене Зельвегер, известная своей непревзойденной игрой в роли Бриджит Джонс, относится к материнству с определенными опасениями. Актриса признает, что воспитание детей никогда не являлось частью ее жизненных планов, ведь карьера всегда занимала важное место в ее приоритетах.
Материнство никогда не было моей целью. Я никогда не строила конкретные планы. Просто мне хочется быть независимой и самой о себе заботиться,
– сказала актриса.
Ким Кэттролл
Ким Кэттролл, одна из величайших актрис сериала "Секс в большом городе", приняла решение отказаться от материнства навсегда. В течение всей своей жизни она верит в то, что дети могут стать только трудностями для их родителей.
Поиграть с племянниками и маленькими детьми друзей – это хорошо, но вернувшись домой, я хочу расслабиться и отдохнуть, а не возиться с пеленками, уроками или игрушками,
– рассказала актриса.
Вайнона Райдер
Одно время, Вайнона Райдер, считалась одной из самых красивых звезд Голливуда. Она была в отношениях с известными актерами, такими как Джонни Депп и Мэтт Дэймон. Однако даже в свои 45 лет актриса так и не вышла замуж и не стала матерью.
Конечно, я предполагаю, что выйду замуж, но вряд ли соберусь рожать детей. Я сама как ребенок,
– призналась Вайнона Райдер.
Камерон Диас
Актриса радуется своему счастливому браку, однако относится к вопросу материнства с особой осторожностью. Камерон ценит свою жизнь и не хочет тратить ее на детей.
Дети меняют жизнь. Кардинально. А мне нравится моя жизнь. Дети не являются единственным источником счастья и удовлетворения жизнью. И, мне кажется, гораздо проще приносить в этот мир жизнь, чем любовь,
– сказала Диас.