Он больше не актер: где сейчас главный герой фильма "Один дома 3"

В воздухе уже понемногу чувствуется атмосфера любимых зимних праздников. А вместе с этим в список самых желанных фильмов и сериалов снова возвращается легендарный "Один дома".

Конечно, ежегодно настоящие киноманы просматривают 2 первые части ленты. Однако большую популярность в свое время приобрела и 3 часть "Один дома". В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас главный герой этого фильма.

Где сейчас главный герой "Один дома 3"?

Главным актером фильма "Один дома 3" стал Алекс Дэвид Линц. На момент съемок ему было всего 8 лет. Сегодня же Алексу 36.

Уже довольно долго он ведет частный образ жизни и занимается делом, противоположным актерству и творчеству.

Еще в 2007 году он решил сосредоточиться на образовании и со временем решил связать свою жизнь с юриспруденцией. Сейчас Алекс Линц работает правовым исследователем и аналитиком в Лос-Анджелесе, а также ведущим инструктором по естественным наукам.



Алекс Дэвид Линц в фильме "Один дома 3" / Кадр из фильма

В сети также есть информация о том, что в 2022 году он попробовал себя в роли режиссера. Алекс Дэвид Линц не появляется на публичных мероприятиях, у него нет соцсетей, поэтому поклонникам 3 части "Один дома" непросто следить за развитием событий в его жизни.

Однако, если вы – настоящий фанат этой семейной комедии, вы можете еще раз пересмотреть ленту и подарить себе немного приятных впечатлений.

Алекс Дэвид Линц во взрослом возрасте / Фото из сети

Не только "Один дома": в каких фильмах можно увидеть Алекса Дэвида Линца?

Алекс Дэвид Линц построил небольшую, но интересную актерскую карьеру. Кроме успеха в "Один дома" он также сыграл в таких лентах: