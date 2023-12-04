Это вина родителей, – Алексей Гнатковский признался, как реагирует, когда дети разговаривают на русском

Алексей Гнатковский, украинский актер театра и кино, известен своей ролью в фильме "Довбуш". Актер поделился, что очень злится, когда слышит, как дети общаются по-русски.

Артист подчеркнул, что сегодня вопрос языка – как никогда, актуален, ведь это наша национальная идентичность. Читайте в материале, что еще сказал Алексей Гнатковский.

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Алексей Гнатковский высказался об украинском языке

Украинский актер поделился тем, что неоднократно слышал о нежелании переходить на украинский язык по той причине, что люди не хотят якобы порочить язык. На что Гнатковский говорит, что стоит работать над тем, чтобы языки оккупанта не было слышно на украинской земле. Сначала это будет трудно, могут быть трудности со словарным запасом, впрочем, сегодня это крайне важно. Это будет лучше, чем говорить на языке тех, кто пришел нас убивать.

Тот, кто переходит с русского на украинский язык – буквально современный герой, он показывает пример, ведет за собой,

– говорит Гнатковский.

Актер придерживается позиции, что это проявление национального сознания, поскольку считает, что вопрос языка актуален для общества.

Алексей Гнатковский о русскоязычных

Актер отметил, что считает недопустимым сегодня общаться на языке оккупанта. Более того, он высказался о самых молодых украинцах, которые не знают украинского.

Меня курить, когда маленькие дети у нас в стране говорят по-русски. И это не детей вина, это вина родителей,

– поделился он.

Алексей Гнатковский сказал, что это вина исключительно родителей. Ведь на ответственности каждого взрослого сознательного украинца сегодня лежит воспитание мудрого будущего для Украины, а это невозможно без украинского языка.