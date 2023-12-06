Кроме того, Пустовит поделилась с аудиторией фотографиями своих друзей и коллег, погибших на войне. Все это Анастасия сделала для того, чтобы пробудить сознание тех, кто забыл, что в Украине идет жестокая, кровопролитная война.

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Анастасия Пустовит возмущена украинцами, которые смотрят российские сериалы

Украинская актриса резко выразила свою позицию о популяризации российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" в Украине. Она напомнила всем, что сегодня идет жестокая война, которую начала Россия. И в тот момент, когда украинцы ждут выхода новой серии сериала, созданного страной-агрессором, на фронте гибнут ее друзья, коллеги, режиссеры, актеры, писатели – все художники, которые могли бы создавать шедевры мирового масштаба, но их жизнь оборвалась, потому что пошли защищать нас с оружием в руках.

И пока в тиктоке несется хвала российскому сериалу "Слово пацана", который сейчас наши любимые украинчики с таким удовольствием смотрят и рассказывают, что нет украинского кино и украинских сериалов, я просто сейчас хочу показать фото погибших людей, начиная с 24 февраля. 2022 года, за вашу и мою свободу,

– сказала Анастасия Пустовит.

Актриса призналась, что многих из тех художников, которые погибли, она знала лично. Анастасия была знакома с их семьями и увлекалась их творчеством. Пустовит, не подбирая слов, призвала прекратить так популяризировать все российское: сериалы, фильмы, музыку.

Возможно, в вашей глупой башке что-нибудь переключится и вы перестанете смотреть и слушать русское. Потому что пока они могут это снимать и делать, куча моих коллег по театру, по кино сейчас служат, а некоторые из них – погибли. Думайте своей башкой перед тем, как вы что-то делаете,

– высказалась Пустовит.

Анастасия Пустовит призвала украинцев быть сознательнее

Актриса поделилась с аудиторией фотографиями многих украинских культурных деятелей, погибших после начала полномасштабной войны. Тем самым она призвала украинцы осознавать, что они делают в момент, когда другие граждане защищают мирную жизнь для Украины.

Если вы поинтересуетесь, какое количество культурных деятелей погибли во время этой войны, вы ужаснетесь просто, поэтому думайте своей башкой перед тем, как вы включаете русское кино или слушаете русскую музыку,

– подытожила Анастасия.

"Слово пацана. Кровь на асфальте": о чем сериал и в чем его опасность для Украины

В сериале главными героями являются четырнадцатилетние учащиеся, присоединяющиеся к одной из местных уличных банд. Они учатся устраивать потасовки и грабить. Сериал завоевал чрезвычайную популярность в России, что привело к тому, что некоторые подростки воспроизвели несколько сцен в реальной жизни и попали в полицию.

Проблема состоит в том, что лента отражает период, когда ребята выбирали улицу вместо учебы в школе и саморазвитии. Выражение "Меня воспитала улица" происходит именно с тех пор, когда юноши, часто попадая в конфликты, сражались, грабили, организовывали "стенки".

Наиболее опасно то, что этот сериал стал популярным и в Украине. Даже, несмотря на жестокую войну, украинцы потребляют и популяризируют российский продукт в сети. А некоторые молодые люди увлекаются лентой и интересуются возможностью приобщения к подобным преступным группировкам в Украине.