5 лучших фильмов с Анджелиной Джоли, которая поддерживает Украину

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила город Херсон. Сообщается, что знаменитость приехала в Украину в рамках программы благотворительной помощи и побывала в медучреждениях.

По случаю этого редакция 24 Канала подготовила подборку лучших фильмов с Анджелиной Джоли. Среди них: "Джиа", "Прерванная жизнь", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Мистер и миссис Смит" и "Малефисента".

К слову Анджелина Джоли приехала в Херсон

Какие фильмы с Анджелиной Джоли посмотреть?

"Джиа" (1998)

Роль: Джиа Мария Каранджи

Это история о жизни американской топ-модели Джии Марии Каранджи. В 17 лет девушка работала в заведении своего отца, и как-то она решила попробовать построить карьеру модели.

Первая фотосессия Джии оказалась довольно скандальной, ведь она позировала обнаженной. Также девушку осуждали за отношения с фотографом Линдой. Каранджи умерла 18 ноября 1986 года от СПИДа, ей было всего 26 лет.

"Джиа": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прерванная жизнь" (1999)

Роль: Лиза Роу

Лента, снята по мотивам книги американской писательницы Сюзанны Кейсен. Режиссером этой драмы стал Джеймс Мэнголд, а главные роли, кроме Анджелины Джоли, сыграли Вайнона Райдер и Клеа ДюВалл.

В фильме рассказывается о 18-летней Сюзанне Кейсен, которая попадает в клинику после попытки самоубийства. Девушке поставили диагноз пограничное расстройство личности. В заведении она знакомится с другими пациентками, в частности с Лизой Роу. В центре сюжета – непростая дружба главных героинь.

"Прерванная жизнь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц" (2001)

Роль: Лара Крофт

Это экранизация культовой серии видеоигр Tomb Raider об археологе и авантюристке Ларе Крофт.

Началась Сизигия – Парад планет, в Венеции собралось тайное общество Иллюминатов. До его завершения надо собрать загадочный артефакт – Треугольник света. За поиск половинок артефакта берется Манфред Пауэлл.

Ларе Крофт снится отец и напоминает о Треугольнике света. Артефакт необходимо найти и уничтожить, пока до него не доберутся Иллюминаты.

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мистер и миссис Смит" (2005)

Роль: Джейн Смит

Джон и Джейн Смит утомил брак. Мужу и жене кажется, что они очень хорошо знают друг друга, однако на самом деле это не так. Главные герои работают наемными убийцами, которые тайно путешествуют по миру и выполняют опасные задания. Однажды Джон и Джейн получают заказ друг на друга.

"Мистер и миссис Смит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Малефисента" (2014)

Роль: Малефисента

Анджелина Джоли воплотила на экране главную антагонистку мультфильма "Спящая красавица" от Disney. Юная Малефисента жила уединенно в заколдованном лесу, пока люди не принесли в ее мир разрушения и хаос.

Чтобы защити подданных, Малефисенте пришлось обратиться за помощью могущественных темных сил. Она проклинает новорожденную дочь короля, принцессу Аврору, но впоследствии начинает сомневаться, что поступила правильно.

"Малефисента": смотрите онлайн трейлер фильма