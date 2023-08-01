Ангуса Клауда обнаружили мертвым в его доме в Окленде, штат Калифорния. В заявлении семьи актера говорится, что на прошлой неделе он похоронил своего отца и тяжело переживал эту потерю. Известно также, что звезда открыто боролась с психическими заболеваниями.

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Умер актер "Эйфории" Ангус Клауд

Согласно сообщению пожарной службы города Окленда, на 31 июля около 11:30, поступил вызов на пульт диспетчера. Однако на момент прибытия бригады скорой помощи на место происшествия актер уже умер.

Причину его смерти устанавливают, в полиции уже начали расследование. Следует отметить, что есть слухи о возможной передозировке, но информация требует дополнительной проверки.

Единственное утешение, которое есть у нас, это знать, что теперь Ангус воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто говорил о своем психическом здоровье, и мы надеемся, что его увольнение станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим.

– сообщили родные Клауда.

Ангус Клауд / A24

Что известно об Ангусе Клауде

Актер Ангус Клауд из Окленда, штат Калифорния, хотя большинство его семьи проживает в Ирландии. Он учился в Школе производственного дизайна в Оклендской школе искусств. Во время работы возле Барклайского центра в Бруклине Энгуса встретила агентка "Эйфории" Дженнифер Вендитти.

В 2019 году он начал свою карьеру со съемок в сериале "Эйфория", где он сыграл роль наркоторговца Феско. За эту роль он получил награду Эмми и стал очень популярен. Клауд снялся в фильмах "Северный Голливуд" (2021 год) и "Линия" (2023 год).

Воспоминания коллег

Смерть актера "Эйфории" прокомментировал режиссер сериала Сэм Левинсон: "Не было никого, подобного Ангусу. Он был слишком особенным, слишком талантливым и слишком молодым, чтобы оставить нас так рано. Он также боролся, как и многие из нас, с зависимостью и депрессией. Почивай с миром и да благословит Бог его семью".

Он был невероятно талантливым и любимым членом семьи HBO и Euphoria.

– говорится на официальном аккаунте "Эйфории".