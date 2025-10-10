Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм Птушкина. Путешественник опубликовал афишу.
Антон Птушкин едет в мировой тур
Антон Птушкин приедет в 28 городов, среди которых Прага, Вена, Лондон, Мадрид, Валенсия, Барселона, Торонто, Ванкувер, Чикаго, Майами, Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Берлин, Рига, Амстердам, Париж.
Приходите, посмотрим "Антарктиду" вместе, а деньги с билетов полетят на защиту украинского неба,
– написал путешественник.
Мировой тур Антона Птушкина / Фото из инстаграма путешественника
Заметим! Во время проката фильма "Антарктида" Антон Птушкин собирает средства на проект благотворительного фонда "Вернись живым", который закупает перехватчики "Шахедов". Приобщиться можно по ссылке.
Что известно о фильме "Антарктида"?
Документальный фильм "Антарктида" режиссера Антона Птушкина вышел в прокат 4 сентября 2025 года.
За первый уикенд проката лента собрала 7,2 миллиона гривен, установив рекорд среди документальных фильмов.
Путешественник отправился на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. В фильме Птушкин показывает жизнь исследователей станции, знакомит зрителей с их работой и рассказывает о других вызовах. Он снял путь 30-й Украинской антарктической экспедиции к материку.