Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм Птушкина. Путешественник опубликовал афишу.

Антон Птушкин едет в мировой тур

Антон Птушкин приедет в 28 городов, среди которых Прага, Вена, Лондон, Мадрид, Валенсия, Барселона, Торонто, Ванкувер, Чикаго, Майами, Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Берлин, Рига, Амстердам, Париж.

Приходите, посмотрим "Антарктиду" вместе, а деньги с билетов полетят на защиту украинского неба,

– написал путешественник.

Мировой тур Антона Птушкина / Фото из инстаграма путешественника

Заметим! Во время проката фильма "Антарктида" Антон Птушкин собирает средства на проект благотворительного фонда "Вернись живым", который закупает перехватчики "Шахедов". Приобщиться можно по ссылке.

Что известно о фильме "Антарктида"?