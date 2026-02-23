Была в одной номинации с российским фильмом: какая украинская лента не победила на BAFTA-2026

22 февраля 2026 года отгремела церемония награждения BAFTA-2026. Это уже 79-е событие Британской академии телевидения и киноискусства.

В одной из категорий был номинирован украинский фильм "2000 метров до Андреевки", однако ленте не удалось одержать победу. В материале 24 Канала рассказываем больше об этой документальной работе и какой фильм одержал победу в этой номинации.

В какой категории был номинирован "2000 метров до Андреевки" на BAFTA?

В этом году в номинации "Лучший документальный фильм" были представлены такие ленты:

"2000 метров до Андреевки", Мстислав Чернов;

Apocalypse in the Tropics ("Апокалипсис в тропиках"), Петра Коста;

Cover-Up ("Сокрытие"), Лора Пойтрас и Марк Обенгаус;

Mr Nobody Against Putin ("Мистер Никто против Путина"), Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн;

The Perfect Neighbour ("Идеальная соседка"), Гита Гандбхир.

Однако победу в этой категории одержал российский пропагандистский фильм "Мистер Никто против Путина". По ссылке можно узнать подробности. Это странное и скандальное решение организаторов престижной премии BAFTA, ведь в категории также был представлен фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки".

Но пока Россия подло и коварно ежедневно и еженощно уничтожает нашу землю, организаторы выбрали позицию отбеливать репутацию россиян на международной арене.



Фильм "2000 метров до Андреевки" / Кадр из фильма

Что известно о фильме "2000 метров до Андреевки"?

"2000 метров до Андреевки" – это вторая полнометражная лента, что снял украинский режиссер, лауреат премий Оскар, Пулитцеровской премии, Гильдии режиссеров и продюсеров Америки, BAFTA и Royal Television Society Television Journalism Awards, журналист Associated Press Мстислав Чернов о российско-украинской войне.

Как и предыдущий фильм режиссера "20 дней в Мариуполе", "2000 метров до Андреевки" создан в партнерстве между Associated Press и FRONTLINE (PBS).

2000 метров до Андреевки – это глубоко ощутимое и бескомпромиссное описание того, что происходит на поле боя,

– отметила старший вице-президент и исполнительный редактор Associated Press Джули Пейс.

Впервые фильм был представлен на американском фестивале Sundance и сразу получил приз за лучшую режиссерскую работу. "2000 метров до Андреевки" стал одним из победителей на Копенгагенском международном фестивале документального кино CPH: DOX, на котором состоялась европейская премьера ленты.

На аккредитованном Оскаром международном фестивале документального кино DocAviv в Израиле стал "Лучшим международным документальным фильмом". На польском Millennium Docs Against Gravity получил Audience Award – выбор зрителей. Кроме того, был отмечен специальным показом на фестивале Hot Docs в Торонто и был показан в день церемонии открытия 78 Festival de Cannes в рамках "Дня Украины".

Лента рассказывает об освобождении села Андреевка под Бахмутом ВСУ и, непосредственно, 3-й отдельной штурмовой бригадой. Если "20 дней в Мариуполе" режиссер предоставил зрителям эмоциональный и болезненный взгляд на первые дни российского вторжения в Украину и его влияние на гражданское население, то в новой ленте Чернов и его коллега фотограф Associated Press, ко-продюсер и оператор Александр Бабенко, направляют камеры на украинских военных и поражают изображением жизни в окопах.

Во время тяжелого контрнаступления в 2023 году журналисты следуют за военными 3 ОШБр. Военные которой метр за метром преодолевают узкую посадку, чтобы освободить, оккупированное россиянами и окруженное минами село Андреевка в окрестностях Бахмута.