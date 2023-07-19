Кроме них, в ленте появятся Уилл Ферелл, Америка Феррера, Эмма Макки, Гелен Миррен и другие. Как они выглядят в реальной жизни – смотрите в материале 24 Канала.

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Как актеры Барби выглядят в реальной жизни

Марго Робби – Барби

Марго Робби исполняет роль легендарной куклы Барби, которая отправляется в увлекательное путешествие вокруг реального мира, показывая свои незабываемые таланты и вдохновляет других девушек.

Марго Робби в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Райан Гослинг – Кен

Райан Гослинг изображает Кена, любимого Барби, который вместе с ней прокладывает путь к приключениям и делится ее мечтами.

Райан Гослинг в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Ариана Гринблатт – Саша

Ариана Гринблатт играет роль Саши, ближайшей подруги Барби, обладающей большим талантом в музыке и искусстве, а также всегда готова поддержать Барби в любой ситуации..

Ариана Гринблатт в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Америка Феррера – Петуния

Америка Феррера исполняет роль Петунии, сильной и независимой женщины, работающей в Мэттеле и помогающей Барби в покорении мира бизнеса и инноваций.

Америка Феррера в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Уилл Феррелл – СЕО Mattel

Уилл Феррелл изображает СЕО компании Mattel, которая имеет свои собственные планы и видит в Барби возможность воплотить их в жизнь.

Уилл Феррелл в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Симу Лю – Кен

Симу Лю играет еще одного очаровательного и талантливого Кена, верного партнера Барби.



Симу Лю в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

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Майкл Сера – Аллан

Майкл Сэра играет роль Аллана, необычного и забавного персонажа.

Майкл Сера в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Исса Рэй – Президент-Барби

Исса Рэй олицетворяет сильную и влиятельную роль Президента-Барби, которая проявляет свои лидерские качества и оказывает важную поддержку Барби в ее борьбе за мечты и цели.

Исса Рэй в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Харри Неф – доктор Барби

Хари Неф удивит зрителей своим исполнением доктора Барби, раскрывая ее изобретательность и профессиональные навыки по медицинскому делу.



Хари Неф в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Гелен Миррен – рассказчик

Гелен Миррен владеет непревзойденным голосом, создавая неповторимый образ повествовательницы, ведущей зрителей сквозь историю фильма "Барби" и создающей магическую атмосферу.



Гелен Миррен в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Кейт Маккинон – удивительная Барби.

Кейт Маккинон создает интересный образ удивительной Барби, которая своей непредсказуемостью и независимостью придает фильму комедийный тон и свежесть.



Кейт Маккинон в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Дуа Липа – русалка Барби

Дуа Липа олицетворяет русалку Барби, показывает ей обаяние и грацию, которые помогают Барби погрузиться в мир водных приключений и проявить свою подлинную силу.



Дуа Липа в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Эмма Макки – физик Барби

Эмма Макки появляется в роли физика Барби, использующей свои научные знания, чтобы изменять окружающий мир и вдохновлять молодых девушек.



Эмма Макки в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Никола Кохлан – дипломат Барби

Никола Кохлан изображает дипломата Барби, уверенно выступающего на международной арене, стремясь к глобальному пониманию и миру.



Никола Кохлан в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Шути Гатва – Кен

Шути Гатва олицетворяет Кена, придавая ему свежее и веселое настроение, помогающее создать юмористические сцены и комедийные ситуации.





Шути Гатва в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

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Коннор Свинделлс – стажер

Коннор Свинделлс в качестве стажера проходит интересный путь от начинающего к важному члену команды Барби, показывая значение труда и дружбы.



Коннор Свинделлс в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Джон Сина – Кен

Джон Сина показывает силу в роли Кена и всегда готов поддержать Барби во всех ее похождениях.



Джон Сина в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Скотт Эванс – Кен

Скотт Эванс создает волшебный и стильный образ Кена.



Скотт Эванс в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала

Александра Шипп – писательница Барби

Александра Шипп в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала