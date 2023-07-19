Как актеры Барби выглядят в реальной жизни: яркая подборка
Уже 20 июля в украинском прокате стартует показ ожидаемого фильма года "Барби". Главную роль сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.
Кроме них, в ленте появятся Уилл Ферелл, Америка Феррера, Эмма Макки, Гелен Миррен и другие. Как они выглядят в реальной жизни – смотрите в материале 24 Канала.
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Как актеры Барби выглядят в реальной жизни
Марго Робби – Барби
Марго Робби исполняет роль легендарной куклы Барби, которая отправляется в увлекательное путешествие вокруг реального мира, показывая свои незабываемые таланты и вдохновляет других девушек.
Райан Гослинг – Кен
Райан Гослинг изображает Кена, любимого Барби, который вместе с ней прокладывает путь к приключениям и делится ее мечтами.
Ариана Гринблатт – Саша
Ариана Гринблатт играет роль Саши, ближайшей подруги Барби, обладающей большим талантом в музыке и искусстве, а также всегда готова поддержать Барби в любой ситуации..
Америка Феррера – Петуния
Америка Феррера исполняет роль Петунии, сильной и независимой женщины, работающей в Мэттеле и помогающей Барби в покорении мира бизнеса и инноваций.
Уилл Феррелл – СЕО Mattel
Уилл Феррелл изображает СЕО компании Mattel, которая имеет свои собственные планы и видит в Барби возможность воплотить их в жизнь.
Симу Лю – Кен
Симу Лю играет еще одного очаровательного и талантливого Кена, верного партнера Барби.
Симу Лю в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала
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Майкл Сера – Аллан
Майкл Сэра играет роль Аллана, необычного и забавного персонажа.
Исса Рэй – Президент-Барби
Исса Рэй олицетворяет сильную и влиятельную роль Президента-Барби, которая проявляет свои лидерские качества и оказывает важную поддержку Барби в ее борьбе за мечты и цели.
Харри Неф – доктор Барби
Хари Неф удивит зрителей своим исполнением доктора Барби, раскрывая ее изобретательность и профессиональные навыки по медицинскому делу.
Хари Неф в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала
Гелен Миррен – рассказчик
Гелен Миррен владеет непревзойденным голосом, создавая неповторимый образ повествовательницы, ведущей зрителей сквозь историю фильма "Барби" и создающей магическую атмосферу.
Гелен Миррен в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала
Кейт Маккинон – удивительная Барби.
Кейт Маккинон создает интересный образ удивительной Барби, которая своей непредсказуемостью и независимостью придает фильму комедийный тон и свежесть.
Кейт Маккинон в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала
Дуа Липа – русалка Барби
Дуа Липа олицетворяет русалку Барби, показывает ей обаяние и грацию, которые помогают Барби погрузиться в мир водных приключений и проявить свою подлинную силу.
Дуа Липа в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала
Эмма Макки – физик Барби
Эмма Макки появляется в роли физика Барби, использующей свои научные знания, чтобы изменять окружающий мир и вдохновлять молодых девушек.
Эмма Макки в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала
Никола Кохлан – дипломат Барби
Никола Кохлан изображает дипломата Барби, уверенно выступающего на международной арене, стремясь к глобальному пониманию и миру.
Никола Кохлан в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала
Шути Гатва – Кен
Шути Гатва олицетворяет Кена, придавая ему свежее и веселое настроение, помогающее создать юмористические сцены и комедийные ситуации.
Шути Гатва в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала
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Коннор Свинделлс – стажер
Коннор Свинделлс в качестве стажера проходит интересный путь от начинающего к важному члену команды Барби, показывая значение труда и дружбы.
Коннор Свинделлс в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала
Джон Сина – Кен
Джон Сина показывает силу в роли Кена и всегда готов поддержать Барби во всех ее похождениях.
Джон Сина в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала
Скотт Эванс – Кен
Скотт Эванс создает волшебный и стильный образ Кена.
Скотт Эванс в фильме "Барби" / Коллаж 24 Канала
Александра Шипп – писательница Барби