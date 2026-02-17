Какой легендарный боевик с Брэдом Питтом стал самым популярным среди украинцев на Netflix

Стриминговая платформа Netflix продолжает еженедельно обновлять список самых популярных лент. На этот раз в топ-10 вошел легендарный боевик Квентина Тарантино.

Это фильм "Бесславные ублюдки", в котором главную роль сыграл Брэд Питт. В материале 24 Канала рассказываем, кому эта лента идеально подойдет для просмотра.

Что известно о фильме "Бесславные ублюдки", который смотрят украинцы?

Несмотря на то, что премьера этого культового боевика состоялась еще в 2009 году, для настоящих шедевров даже такой промежуток времени – не помеха. Ведь действительно стоящие фильмы хочется пересматривать из года в год, снова и снова. Именно так произошло и с "Бесславными ублюдками".

Сегодня лента снова оказалась в топ-10 на стриминговой платформе Netflix. Она заняла 9-е место в списке самых популярных фильмов, которые сейчас просматривают украинцы.

Работа над фильмом началась в 2008 году – тогда стартовали съемки во Франции и Германии. Уже через год ленту представили на Каннском кинофестивале. Она произвела настоящий фурор в кинотеатрах всего мира, собрав 321,5 миллиона долларов в прокате. На тот момент это был самый кассовый фильм Квентина Тарантино.

На сегодня лента имеет 8,4 балла в рейтинге 4 балла в рейтинге IMDb и получила множество положительных отзывов от кинокритиков. Зрители отмечают, что фильм сочетает в себе лучшие черты боевика, драмы, комедии и военного кино и держит в напряжении от начала до финала.

В главных ролях такие актеры:

Брэд Питт,

Элай Рот,

Мелани Лоран,

Кристоф Вальц,

Тиль Швайгер,

Майкл Фассбендер.

О чем сюжет фильма "Бесславные ублюдки"?

События разворачиваются в оккупированной нацистами Франции во время Второй мировой войны. Там действует небольшой отряд американских солдат еврейского происхождения под командованием лейтенанта Алдо Рейна. Они безжалостно уничтожают нацистов, из-за чего враги дали им прозвище "Бесславные ублюдки".

"Бесславные ублюдки": смотрите онлайн трейлер фильма

Разъяренный их действиями Гитлер приказывает во что бы то ни стало найти и ликвидировать этот отряд. Между тем разведка сообщает Алдо и его бойцам, что руководство Третьего рейха вместе с самим Гитлером планирует посетить премьеру фильма "Гордость нации" в одном из кинотеатров.

Для "Бесславных ублюдков" это становится шансом нанести сокрушительный удар – им поручают ликвидировать фюрера и его ближайшее окружение.