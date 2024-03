Стала самой молодой двукратной лауреаткой Оскара: Билли Айлиш получила заветную золотую статуэтку

Знаменитая 22-летняя певица Билли Айлиш получила престижную награду Оскар за лучшую оригинальную песню What Was I Made For, прозвучавшую в фильме "Барби". Это сделало ее самой молодой двукратной лауреаткой в истории кинопремии.

Важно, что исполнительница работала над музыкой вместе со своим братом Финнеасом О'Коннелом, который также был отмечен наградой. На церемонии награждения музыканты очаровали публику совместным выступлением.

Как Билли Айлиш выступила на Оскаре-2024

После вручения награды певица исполнила свой хит What Was I Made For?. На сцене она появилась в черно-белом твидовом пиджаке, белой рубашке, украшенной розовым бантом, и обруче в тон. Завершила свой образ знаменитость черной юбкой с разрезами, белыми колготками и черными лакированными туфлями на каблуках. Выступление Билли сопровождала игра на фортепиано Финнеаса О'Коннелла. Музыкант был одет в стильный серый брючный костюм и черные лакированные туфли.

В 2022 году Билли Айлиш также получила Оскар в категории "Лучшая песня" за работу над треком No Time To Die, который создала для фильма о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать".

Billie Eilish, FINNEAS – What Was I Made For?: смотрите видео онлайн

Какие еще треки соревновались за номинацию "Лучшая песня"

Накануне церемонии награждения букмекеры имели разные мнения относительно того, какая песня получит престижную золотую статуэтку за лучшую песню к фильму в 2024 году. Кроме What Was I Made For? в список номинантов входили: