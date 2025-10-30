"Бункер миллиардеров" стал хитом на Netflix: стоит ли ожидать 2 сезон

Один из самых новых испанских триллеров "Бункер миллиардеров" быстро стал одним из самых обсуждаемых сериалов этого месяца. Он получил и положительные, и отрицательные отзывы, но был в топах мировых чартов.

"Бункер миллиардеров" занял первое место в рейтингах в десятках разных стран. Однако пока неизвестно, получит ли сериал 2 сезон, пишет 24 Канал.

О чем "Бункер миллиардеров"?

Сериал рассказывает о мошенниках, которые обманывают самых богатых людей мира. Они создают иллюзорную угрозу ядерной войны и заставляют миллиардеров опуститься в специально спроектированный подземный бункер. Богачи, заперты в этом пространстве, должны стать мишенью для тех, кто стремится отобрать у них их состояние.

В сериале соединились триллер, драма и фантастика. Несмотря на то, что рассказ вымышленный, в нем есть немало реалистичных тенденций современного общества.

Из-за войны во многих странах руководители топовых компаний, лидеры стран и миллиардеры построили себе частные бункеры и автономные имения. Этим нарративом и воспользовались в сериале, чтобы сделать рассказ более реалистичным.

"Бункер миллиардеров": смотрите трейлер онлайн

Выйдет ли 2 сезон сериала?

Несмотря на то, что многие критики поставили под сомнение замысел и исполнение испанского триллера, сериал все равно привлек внимание многих зрителей. Первый сезон завершился загадочной кульминацией, в которой есть намек на продолжение.

Netflix пока не объявил, стоит ли ожидать следующий сезон. Вероятно, сейчас стриминговая платформа ожидает, действительно ли киноманы в восторге ждут новые эпизоды.

Но если Netflix таки решит продолжить историю, то второй сезон стоит ожидать в конце 2026 года.

Если вы уже хотите посмотреть что-то похожее на "Бункер миллиардеров", обратите внимание на эти блестящие сериалы от Netflix.