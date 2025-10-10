Силы специальных операций ВСУ выпустили короткометражный фильм под названием "Дантист". Лента показывает, как работает подполье на оккупированных территориях.

Фильм посвятили движению сопротивления на временно оккупированной территории Украины. В материале Кино 24 рассказываем подробности о ленте.

Что известно о фильме "Дантист"?

Силы специальных операций ВСУ опубликовали ролик на своем ютуб-канале. Обычно они публикуют там документальные кадры, но на этот раз вышел фильм, в котором сыграли актеры.

Действие ленты разворачивается в стоматологическом кабинете в оккупированном россиянами регионе.

Казалось бы, что важного может произойти в стоматологическом кресле, кроме лечения зубов? Однако на этот раз все произошло совсем иначе. Оккупанты вытащили из стоматологического кресла своего же солдата, чтобы посадить на него "шишку" в гражданской одежде, который нуждался в стоматологическом лечении.

"Дантист": смотрите онлайн короткометражный фильм

Местный стоматолог во время приема узнает, где именно россияне планируют провести этот вечер. После осмотра врач звонит связному Сил специальных операций, чтобы передать важную информацию. Но именно в этот момент оккупанты внезапно возвращаются в кабинет. И только финал этой короткой видеоработы покажет развязку ситуации.

Какие фильмы о войне вышли недавно?

В Украине выходит все больше важных фильмов о войне, которые точно должен увидеть каждый. Вот какие еще ленты можно посмотреть, если вы в поиске ценной и важной киноистории:

"2000 метров до Андреевки"

"Однажды летом в Украине"

"Фарфоровая война"

"Безысходность"

"Реал"

"Polemos"

"Куба & Аляска"

Все эти фильмы достойны внимания и станут важной частью украинской истории.