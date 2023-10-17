Накануне им угрожали: в Иране зарезали известного кинорежиссера с супругой

В субботу, 16 октября, Дариуша Мехрджуи и его супругу Вахидэ Мохаммадифар жестоко убили. Их тела с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в доме близ Тегерана.

Незадолго до смерти жена режиссера, Вахидэ Мохаммадифар, давала интервью местным СМИ, где сообщила, что их семьи угрожают.

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Как узнали об убийстве

За несколько часов до смерти примерно в 21:00 по местному времени режиссер обменивался сообщениями со своей дочерью. Он направил ей смс и пригласил на ужин. Через полтора часа, когда девушка приехала к родителям в их дом в Карадже, расположенном к западу от Тегерана, она нашла свою мать и отца мертвыми со смертельными ранениями на шее.

Это также подтвердил главный судья провинции Альборз Хоссейн Фазели-Хариканди, заявив, что режиссер с женой "были убиты множественными ножевыми ранениями в шею".

Что заявляют правоохранители

Полиция сообщила, что "на месте преступления не обнаружено никаких показателей насильственного проникновения", и добавила, что "двери их дома не повреждены". Впрочем, правоохранители подчеркнули, что нашли "следы", которые, по их мнению, "могли иметь отношение к убийству".

Версию убийства еще больше подтверждает тот факт, что на следующий день в воскресенье газета Etemad опубликовала интервью с женой режиссера, которое она предоставила незадолго до своей смерти. В этом интервью Вахид Мохаммадифар рассказала журналистам, что их семье угрожали, а дом ограбили.

Расследование продолжается и все детали продолжают выяснять.

Что известно об иранском режиссере Дариуше Мерхджуе

В 1967 году он выпустил свой первый фильм под названием "Бриллиант 33", который был пародией на сериал о Джеймсе Бонде.

Этот 83-летний режиссер был неотъемлемой фигурой в новой волне иранского кино, и его фильм с 1969 года "Корова" стал одним из первых творений этого движения. После этого он снял ряд признанных фильмов, включая "Мистер Легковерный" и "Цикл", прежде чем покинуть Иран после исламской революции 1979 года.



Кадр из фильма "Корова" / Irarian Ministry of Culture

С 1980 по 1985 год он прожил во Франции, где работал над документальным фильмом "Путешествие в страну Рембо". После возвращения в Иран Мехрджуи получил большой успех своим фильмом "Жители" в 1987 году.

В 1990 году он снял "Хамун", темную комедию, рассказывающую о 24 часах в жизни интеллектуала, переживающего разводы и психологические турбуленции в Иране, охваченной технологическими компаниями Sony и Toshiba. В 1990-х Мехрджуи также отразил жизнь женщин в мелодраме "Сара, Пари и Лейла" о бесплодной женщине, которая побуждает своего мужа жениться на другой женщине.

В своем интервью иранским СМИ Мехрджуи отметил, что на него оказали большое влияние шведский кинорежиссер Ингмар Бергман и итальянский режиссер Микеланджело Антониони.