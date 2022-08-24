Как сообщили 24 каналу в пресс-службе фильма, лента основана на истории реального человека, который оставил позади пацифистские установки и выступил на защите своей земли. Прокат "Снайпера. Белого Ворона" продлится до 31 августа 2022 года.

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"Снайпер. Белый Ворон" – на больших экранах с 24 августа

Идея создания фильма

Режиссером картины стал Марьян Бушан, который, наткнувшись на историю реального бойца из добробата Николая, начал работу над сценарием. Со временем биографическая лента превратилась в военный экшн.

Актерский состав

К участию в съемках создатели привлекли настоящих военных. Так, в кадре появляются бойцы Национальной гвардии Украины, а также бойцы зоны АТО, имевшие реальный боевой опыт. Для более реалистичного воспроизведения военных сцен режиссера консультировал инструктор по снайпингу, а актеры, исполнители главных ролей, проходили военную подготовку, в частности — учились снайпингу.

Где происходят события в картине и локации съемок

Около 80% съемок – натурные. События фильма происходят на Донбассе, однако у съемочной команды отсутствовала возможность проводить съемки в Донецкой области, поэтому снимали на Киевщине. Например, разбомбленную школу снимали в киевской психбольнице на Кирилловской, а "Химзавод" - на киевской фанерной фабрике. Режиссер тщательно подходил к выбору локации для съемок каждой сцены фильма, так что съемочная команда успела объехать почти всю Киевскую область в поисках нужного места.

Атмосфера на съемочной площадке

Для воспроизведения первых сцен фильма "нору", служившей жильем для семьи Вороненко, воспроизвели до мельчайших деталей, масштабировав в размерах так, чтобы в ней было удобно снять запланированные сцены. Чтобы почувствовать атмосферу и еще больше вжиться в роль, актер Павел Алдошин даже остался там на ночлег.

Несмотря на то, что по жанру фильм является военным экшном, боевой выстрел был произведен только один раз — во время съемки одной из сцен с участием Олега Драча. Пиротехникам не удалось расхолостить патрон к винтовке российского снайпера, которого играл актер, и пришлось прибегать к уловкам. Для воспроизведения сцены военные осмотрели местность и минимизировали все риски.

"Не отступать и не сдаваться" – саундтрек к фильму

Саундтреком к фильму стала композиция группы СКАЙ — "Не отступать и не сдаваться", которая очень точно передает состояние главного героя фильма и его стремление к восстановлению справедливости из-за ошибок и препятствий. Кроме того, в фильме звучат еще две самостоятельные композиции: одна из них – авторства Николая Воронина (прототип главного героя) и Павла Алдошина, обе в исполнении последнего.

Казусы на съемках

Даже во время съемок военного кино не обошлось без казусов. Так, во время одного из ночных смен один из бум-операторов рухнул в окоп из-за большого количества кинодыма (обошлось без травм). А во время последней смены для исполнения песни главным актером под гитару оказалось, что ее привезли без струн — пришлось срочно отправлять "рабочий" реквизит на такси. Во время съемок начался нереальный ливень, так что когда инструмент был на месте происшествие продолжилось — постоянно выключались световые приборы и нужно было ждать, пока их просушат.

"Снайпер. Белый ворон": смотрите трейлер картины