5 детективных сериалов, которые затягивают из первой серии

В мире телесериалов, детективный жанр всегда привлекал к себе внимание настоящих поклонников кино. Увлекательные сюжеты, расследования и неожиданные повороты держат зрителя из первой до последней серии.

Если вы хотите найти увлекательный детективный сериал для вечернего просмотра, наша подборка на 24 Каналы сможет вам помочь. Рекомендуем ознакомиться с 5 интересными проектами, от которых вы не сможете оторваться.

Интересно 10 самых ожидаемых сериалов осени 2023 года, которые нельзя пропустить

5 детективных сериалов, затягивающих из первой серии

"Убийства в одном здании"

Год: 2021 – 2023

Количество сезонов: 3

Одна из самых популярных комедий, в которой трое обитателей большого дома в Нью-Йорке, любят слушать и обсуждать подкасты о настоящих убийствах. Однажды в их доме происходит убийство, и троица начинает свое исследование, чтобы выяснить, кто из жителей является убийцей.

"Убийства в одном здании": смотрите трейлер

"Хорошие девчонки"

Годы: 2018 – 2021

Количество сезонов: 4

Три женщины из пригорода решают совершить ограбление местного супермаркета, чтобы спасти себя от финансового разорения и начать новый самостоятельный путь в жизни.

"Хорошие девчонки": смотрите трейлер

"Кто такая Эрин Картер"

Год: 2023

Количество сезонов: 1

Спокойная рутинная жизнь живущей в Барселоне британки внезапно разрушается после того, как преступное нападение в супермаркете открывает перед не только ее тайну, но и жестокое прошлое.

"Кто такая Эрин Картер": смотрите трейлер

"Калейдоскоп"

Год: 2023

Количество сезонов: 1

Опытный грабитель и его сообщники пытаются совершить подробно спланированное преступление на сумму 7 миллиардов долларов, но измена, алчность и другие опасности подорвали их намерения.

"Калейдоскоп": смотрите трейлер

"Тайна бункера"

Год: 2023

Количество сезонов: 1

В таинственном будущем тысячи людей обретают убежище в огромном подземном бункере. Но когда местный шериф нарушает основной принцип, а жители бункера погибают в странных обстоятельствах, инженер Джулиет решает взять на себя задачу раскрыть уникальные тайны, чтобы понять истинные намерения этого укрытия.

"Тайна бункера": смотрите трейлер