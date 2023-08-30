5 детективных сериалов, которые затягивают из первой серии
В мире телесериалов, детективный жанр всегда привлекал к себе внимание настоящих поклонников кино. Увлекательные сюжеты, расследования и неожиданные повороты держат зрителя из первой до последней серии.
Если вы хотите найти увлекательный детективный сериал для вечернего просмотра, наша подборка на 24 Каналы сможет вам помочь. Рекомендуем ознакомиться с 5 интересными проектами, от которых вы не сможете оторваться.
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5 детективных сериалов, затягивающих из первой серии
"Убийства в одном здании"
Год: 2021 – 2023
Количество сезонов: 3
Одна из самых популярных комедий, в которой трое обитателей большого дома в Нью-Йорке, любят слушать и обсуждать подкасты о настоящих убийствах. Однажды в их доме происходит убийство, и троица начинает свое исследование, чтобы выяснить, кто из жителей является убийцей.
"Убийства в одном здании": смотрите трейлер
"Хорошие девчонки"
Годы: 2018 – 2021
Количество сезонов: 4
Три женщины из пригорода решают совершить ограбление местного супермаркета, чтобы спасти себя от финансового разорения и начать новый самостоятельный путь в жизни.
"Хорошие девчонки": смотрите трейлер
"Кто такая Эрин Картер"
Год: 2023
Количество сезонов: 1
Спокойная рутинная жизнь живущей в Барселоне британки внезапно разрушается после того, как преступное нападение в супермаркете открывает перед не только ее тайну, но и жестокое прошлое.
"Кто такая Эрин Картер": смотрите трейлер
"Калейдоскоп"
Год: 2023
Количество сезонов: 1
Опытный грабитель и его сообщники пытаются совершить подробно спланированное преступление на сумму 7 миллиардов долларов, но измена, алчность и другие опасности подорвали их намерения.
"Калейдоскоп": смотрите трейлер
"Тайна бункера"
Год: 2023
Количество сезонов: 1
В таинственном будущем тысячи людей обретают убежище в огромном подземном бункере. Но когда местный шериф нарушает основной принцип, а жители бункера погибают в странных обстоятельствах, инженер Джулиет решает взять на себя задачу раскрыть уникальные тайны, чтобы понять истинные намерения этого укрытия.
"Тайна бункера": смотрите трейлер