"Мрачный и мощный": писатель Джордж Мартин оценил "Дом дракона"

Писатель Джордж Мартин, автор книг, по которым сняли легендарную "Игру престолов", просмотрел первый эпизод приквела к сериалу "Дом дракона". Он назвал его таким, каким представлял в своих смелых фантазиях.

О впечатлениях писатель отметил в своем блоге. По его словам Райан Кондел и Мигель Сапочник проделали невероятную работу. Он уверен, что Таргариены в очень хороших руках.

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"Я видел первый черновой эпизод. Он мне понравился. Он мрачный, мощный, глубинный... он именно такой, каким я его представлял в своих самых смелых фантазиях. Райан и Мигель сделали потрясающую работу, а актерский состав... большинство слышали только о некоторых актерах, как это было с "Игрой престолов". Но я уверен, что вы полюбите многих из них. Таргариены в очень хороших руках. Ожидайте. Не думаю, что будете разочарованы", – поделился Мартин.

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Сценарий "Дома Дракона" написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь", в котором рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца.

Недавно в сети опубликовали тизер к приквелу "Игры престолов", в котором уже открылись некоторые сходства и пересечения этих двух историй. Самые внимательные поклонники вселенной Джорджа Мартина заметили в трейлере знаменитый валирийский кинжал, которым Арья Старк убила Короля Ночи. Он оказался у Алисенты Гайтавер – героини Оливии Кук. Она пробегает мимо толпы, держа его в руках. Об истории легендарного кинжала читайте по ссылке.

По рейтингу IMDb "Дом дракона" стал сериалом, который больше всего ожидают в 2022 году.

"Дом дракона" 2022: смотрите тизер