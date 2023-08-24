Премьера ко Дню Независимости: 10 причин, почему стоит посмотреть "Довбуша" в кино

Героическая история опришка Довбуша вдохновляет, а невероятные боевые сцены и увлекательные кадры построение горян впечатляют. В материале 24 Канала узнайте основные факты о ленте и почему стоит посмотреть фильм в кино.

К слову Один из самых масштабных и дорогих украинских фильмов: первые отзывы на "Довбуша"

По сюжету, жестокое правление шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Два брата, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В своем стремлении мести господам за смерть родителей, братья превращаются в непримиримых врагов друг друга. Один имеет аппетит к материальным благам, а другой – жаждет восстановления справедливости. Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. В то же время представители шляхты предпринимают немалые усилия, чтобы ликвидировать Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколение борющихся за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, об измене и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть.

В фильме сыграли украинские, польские и американские актеры:

Олекса Довбуш – Сергей Стрельников,

Иван Довбуш – Алексей Гнатковский,

Маричка – Дарья Плахтий,

Пшелуский – Матеуш Костюкевич,

Княгиня Яблоновская – Агата Бузек,

Опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипольский, Дзвинчук – Александр Мавриц.

"Довбуш": смотрите трейлер

Интересные факты о фильме

19 августа 2018 года начались съемки фильма. Ровно в этот же день, через 5 лет, состоялась премьера на ОМКФ в Черновцах;

Первыми фильм увидели бойцы 68-й егерской бригады, имеющей звание Олексы Довбуша. Продюсер Максим Асадчий и режиссер Олесь Санин при содействии Генштаба показали кино в импровизированном кинозале недалеко от линии столкновения;

Съемки продолжались всего 108 дней (с перерывами). В фильме привлечены около 50 естественных и исторических локаций.

В самой массовой сцене сыграли около 498 актеров, а вместе с командой создателей на площадке находились 596 человек. Интересно, что 196 человек из артдепартамента строили локации с нуля, которые и сейчас существуют, в частности деревянный мост и хижина в горах;

Съемки фильма проходили на Скалах Довбуша, в Свиржском замке, в селе Микуличин, Ясиня, Криворовня, Тернопольской области, Киеве и области, а также на территории заповедника Свидовец;

Кадр из фильма "Довбуш" / Pronto Film

Не упустите 5 украинских актеров, отказавшихся от сотрудничества с россиянами еще в 2014 году

Около 117 мастеров работали над изготовлением одежды, во главе с художницами Марией Кэрро и Галлой Отенко;

Среди звезд, сыгравших эпизодические роли – футболисты Федецкий и Милевский, Екатерина Павленко (Monokate, Go_A), голос певицы Fiinka звучит в фильме;

Команда отправилась в масштабный промотур 13-ю городами Украины, уже состоялись показы в 4-х городах, в День Независимости, в премьерный день, ленту покажут в непокоренном Харькове;

Основой референтов для создания костюмов господ и крестьян в фильме стала живопись в соборе Святого Юра. Уникальность иконографического материала церкви состоит в том, что его рисовали с натуры. Именно поэтому стало возможным воспроизвести одежду реальных людей того времени;

Карета Яблоновской ехала на уровне 2 тысячи метров. Чтобы адаптироваться к атмосферному давлению, лошади неделю жили на той высоте и привыкали к ней.

Кадр из фильма "Довбуш" / Pronto Film