"На драйве" – первый украинский фильм об автогонках, который снимали в Харькове

В украинский прокат выйдет фильм "На драйве". Это лента, которая расскажет о нелегальных гонках.

Кстати, фильм снят на реальных локациях Харькова. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о премьере и сюжете.

Что известно о премьере фильма "На драйве"?

9 апреля 2026 года в кинотеатрах выйдет фильм "На драйве". Это долгожданный украинский экшн о нелегальных гонках, который снимали на реальных локациях Харькова.

Режиссером ленты стал Артем Литвиненко. А в главных ролях вы увидите такие лица: Иван Довженко, Иоланта Богдюн, Эдуард Поляков, Богдан Морошан, Мария Саминина, София Баюн, Татьяна Остапенко, Богдан Чуловский.

Вместе с анонсом даты команда ленты представила основной постер проекта.



Постер фильма "На драйве" / Фото Пресс-служба

Главный постер ленты создал легендарный документалист и фотограф Константин Либеров (LIKBOS) – тот самый визуальный голос, который фиксирует силу, эмоцию и правду современной Украины. Именно его камера передала драйв, напряжение и энергию фильма.

О чем сюжет фильма "На драйве"?

В центре сюжета – компания друзей в прифронтовом Харькове. Они находят брошенные авто в закрытом из-за войны торговом центре и устраивают настоящие нелегальные гонки. Сначала это все выглядит, как обычные беззаботные игры и бегство от тяжелой реальности, и быстро превращается в игру без правил.

Друзья предстают перед ставками, славой и опасностью. Адреналин и популярность в соцсетях меняют все: теперь каждый заезд может стать последним. Они рискуют не только победой, а и своей дружбой.

Лента сочетает динамичный жанровый формат с современным социальным контекстом и уже сейчас позиционируется как один из самых ожидаемых украинских кинорелизов.

В ближайшее время команда фильма представит официальный трейлер.