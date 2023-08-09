Как изменились актеры сериала "Друзья" за 29 лет: некоторых не узнать

Сериал "Друзья" (Friends) считается одним из самых успешных и популярных телевизионных шоу всех времен. От его первого выхода в 1994 году до настоящего времени прошло много лет, и за это время актеры, воплотившие на экранах персонажей Рэйчел, Роса, Моники, Чендлера, Фиби и Джои, также не ушли от времени – изменилась их внешность, карьера и способ жизни.

24 Канал собрал всех друзей в одном материале и предлагает посмотреть, как выглядят актеры почти через 30 лет после первой серии любимого ситкома.

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Как изменились актеры "Друзей" за 29 лет

Дженнифер Энистон (Рейчел Грин)

Дженнифер сыграла роль Рэйчел Грин в сериале "Друзья", и стала, безусловно, большой звездой в Голливуде. После завершения ситкома в 2004 году она снялась в нескольких больших фильмах, таких как "Развод по-американски", "Марли и я" и "Мы – Миллеры". Первую большую роль в сериале получила в 2019 году. Тогда она превратилась в журналистку Алекс в проекте в "Утреннее шоу" на Apple TV. За выдающуюся актерскую игру в драматическом сериале Энистон получила премию SAG.

Дженнифер Энистон / Warner Bros.

В последний раз звезда сыграла в фильме "Пышка" и двух частях триллера "Загадочное убийство" с Адамом Сэндлером.

Впрочем, в личной жизни звезды не все так радужны. Вскоре после окончания "Друзей", Дженнифер рассталась с Брэдом Питтом. В 2015 году она вышла замуж за Джастина Теру, но их совместная жизнь закончилась разводом в 2017 году.

Дженнифер Энистон / Warner Bros.

В 2016 году она написала мощное эссе, ответившее на осуждения и оскорбления, направленные на ее внешний вид и даже предположение о беременности.

8 марта 2022 года Энистон в своих соцсетях поддержала украинских женщин – солдаток, матерей, организаторок, волонтерок, которые героически противостоят российскому вторжению. Она подчеркнула, что украинки – невероятные, и целый мир их поддерживает.

Дженнифер Энистон / OK Magazine

Кортни Кокс (Моника Геллер)

Кортни сыграла Монику Геллер в "Друзьях", а позже стала культовым персонажем в фильмах ужасов "Крик". Кроме этого, она еще сыграла в таких проектах: "Рога и копыта", "Бесстыдные", "Сияющая долина".

Актриса встречалась с певцом Адамом Дьюрицем и актером Майклом Китоном. С актером Дэвидом Аркеттом она познакомилась на съемках фильма "Крик". Их свадьба состоялась 12 июня 1999 года, позже актриса сменила имя на Кортни Кокс-Аркетт. 13 июня 2004 года у нее родилась дочь Коко Райли Аркетт. Дженнифер Энистон, кстати, стала крестной девочкой.

Кортни Кокс/Warner Bros.

В 2012 году Дэвид подал на развод, и в 2013 году Кортни рассталась с Аркеттом и вернула девичье имя. В 2014 году Кортни обручилась с гитаристом Snow Patrol Джонни МакДейдом, с которым познакомилась через Эда Ширана.

Кортни Кокс / Фото из инстаграммы звезды

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Дэвид Швиммер (Росс Геллер)

Дэвид сыграл Росса Геллера, брата Моники и неизменного любовника Рэйчел. Актер озвучил Жирафа в "Мадагаскаре" после того, как "Друзья" закончились, и сыграл Роберта Кардашьяна-старшего в "Американской истории преступлений" вместе с Сарой Полсон. Его роль принесла ему вторую номинацию на премию Эмми за лучшую мужскую роль второго плана в ограниченном сериале или фильме.

Дэвид Швиммер/Warner Bros.

В 2018 году Дэвид Швиммер попал в заголовки газет после того, как стал похож на подозреваемого преступника в Блэкпуле. Он снял пародийное видео, показывающее, как он притворяется, что украл ящик пива, и умоляет о своей невиновности.

Последний актер снялся в американском драматическом сериале 2023 года "Экстраполяции". Он сыграл роль Гарриса Голдблата.

Дэвид Швиммер / NBC News

Лиза Кудроу (Фиби Буффе)

Лиза, также известная как Фиби, после завершения сериала "Друзья" снялась в следующих фильмах: "Анализируя это", "Бумажный человек", "Любовь и другие обстоятельства", "Отель для собак". Успех "Друзей" действительно открыл Кудроу дверь в большой Голливуд. Громким проектом после "Друзей" стал сериал "Возвращение" на телеканале HBO, где Кудров не только снималась, но и была сопродюсершей, сценаристкой и постановщицей.



Лиза Кудроу/Warner Bros.

Лиза Кудроу теперь известная актриса, продюсер и писательница. Она создала и снялась в сериале под названием "Вебтерапия", который длился четыре сезона и принес ей номинацию на премию Эмми. В последние годы Лиза часто говорила о физическом здоровье женщины и отмечала, что важно принимать себя такой, какой ты являешься, и позволять себе быть разной.

Лиза Кудроу / Today Show

Мэтт Леблан (Джои Трибиани)

Интересно, что Мэтт повторил свою роль Джои Триббианиу в спиннофи "Джои", который длился два сезона. Он снялся в сериале "Эпизоды" с 2011 по 2017 и получил Золотой глобус за свою игру.

Мэтт Леблан также снялся в "Вебтерапии" Лизы Кудроу и даже был одним из ведущих актеров шоу Top Gear на протяжении 2016 – 2019 годов.



Мэтт Леблан / Warner Bros.

Шесть лет Мэтт встречался с Мелиссой Макнайт, в 2003 году они поженились, а в 2004 году родилась их дочь Марина. Кроме того, Мэтт усыновил двоих детей Мелиссы от предыдущего брака — Тайлера и Жаклин. Однако 1 января 2006 года супруги разошлись, в марте Леблан подал на развод, и в октябре получил его.

Мэтт Леблан / PaiPee

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Мэттью Перри (Чендлер Бинг)

Чендлер Бинг сыграл Мэттью Перри. Он снялся в нескольких фильмах после "Друзей" ("Нечувствительный", "Мистер Саншайн", "Хорошая борьба") и даже озвучивал Бенни в видеоигре Fallout: New Vegas.

Мэтью Перри очень открыто рассказывал о своей борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами многие годы. Во время сериала "Друзья" он привык к обезболивающим и сильно похудел, прежде чем в 1997 году попал в реабилитационный центр. С тех пор он пытается сосредоточиться на трезвости.

Мэтью Перри / Warner Bros.

В 2018 году сообщалось, что Мэтью была госпитализирована на несколько месяцев после операции на желудочно-кишечном тракте. После того как кишка Перри лопнула из-за передозировки опиоидов, он неделями боролся за жизнь. Две недели актер провел в коме и был пять месяцев в больнице.

Мэттью Перри / Los Angeles Times