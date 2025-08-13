Продюсер Джерри Брукгаймер ведет переговоры с Джонни Деппом. Стало известно, что он может появиться в новом, шестом фильме франшизы "Пираты Карибского моря".

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на интервью Entertainment Weekly. В материале узнаете, при каких условиях легендарный актер вернется к роли.

При каких условиях Джонни Депп вернется к съемкам "Пиратов Карибского моря"?

Продюсер фильма отметил, что Джонни Депп согласится на съемки, если ему понравится, как написана роль. Брукгаймер говорит, что мечтает о том, чтобы легендарный актер остался во франшизе, ведь он хороший друг, художник, имеет уникальную внешность и сам Депп создал персонажа капитана Джека и никто другой точно не сможет воплотить его настолько харизматично и ярко.



Джонни Депп / Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Напомним, что в 2018 году Disney прекратила сотрудничество с актером из-за публичного скандала, связанный с его бывшей женой Эмбер Херд. Во время судебного процесса в 2022-м Депп отметил, что даже за огромный гонорар не согласился бы вернуться к франшизе, ведь чувствовал предательство со стороны студии.