Джонни Депп возвращается в кино: что известно о первой большой роли актера после скандала
Источник:Variety
После громкого развода с Эмбер Херд в 2016 году и обвинений в насилии, были подозрения, что американский актер уже не появится в мире кино. Однако, Джонни Депп возвращается и впервые после скандала он сыграет главную роль.
Актер перевоплотится во французского короля Людовика XV в драме режиссера Майвенн, которая также участвует в съемках. Она играет в картине Мадам дю Барри, фаворитку короля-бабника.
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Название и сюжет фильма пока не рассекречивают. Известно, что съемки продлятся три месяца в разных местах Парижа, в частности в Версальском дворце.
Людовик XV и Мадам дю Барри / Фото из Википедии / коллаж 24 канала
Интересно, что правление Людовика XV было одним из самых продолжительных в истории – 59 лет. Однако, в конце жизни его обвиняли в разврате и коррупции. Король мало уделял внимания управлению государством, поэтому проиграл Семилетнюю войну (1756-1763 годы), в результате которой Франция потеряла ряд колоний.
Версаль, где будет происходить большинство съемок / Фото из Википедии
Напомним, после скандального судебного процесса с Эмбер Херд, студия Warner Bros. уволила актера из последней части фильма "Фантастические твари и где их искать". Вместо Деппа, главного злодея Гелерта Гриндельвальда а, в третьей части франшизы сыграл Мадс Миккельсен.
Недавно компания Discovery + планирует снять документальный фильм о судебном разбирательстве по разводу между американскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд. В ленте рассмотрят две стороны, покажут интервью с адвокатами, а также фрагменты домашних видео и телефонных разговоров актеров.
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Что известно о скандальном разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд
- Громкий развод актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд произошел в 2016 году. После этого звезда выплатил бывшей жене 7 миллионов долларов. Женщина заявила, что ей эти деньги не нужны, поэтому она отдаст их на благотворительность;
- Адвокаты Джонни Деппа изучили финансовые документы Американского союза защиты детей, с которых заметно, что актриса выплатила только 100 тысяч долларов, а не обещанных 3,5 миллиона;
- Эмбер в дальнейшем продолжала портить репутацию экс-мужу. В издании The Sun она рассказала о скандальных подробностях из их жизни.
- Мужчина подал в суд на таблоид, поскольку материалы об этом навредили его карьере, а обвинения, обнародованные в ней, были неправдой;
- Впоследствии Депп проиграл дело против газеты The Sun и ему отказали в апелляции, но он пообещал придать огласке доказательства лжи своей бывшей. Мужчина планирует восстановить репутацию в глазах миллионов сторонников;
- В июле стало известно, что Джонни Депп выиграл в суде против Эмбер Херд.