Голлівудський актор Ентоні Гопкінс вирішив дистанційно долучитись до 93 церемонії Оскар. Та за кілька годин до старту шоу номінант премії опублікував ролик із цвинтаря.

Ентоні Гопкінс претендує на Оскар-2021 у номінації "Найкращий актор". Якщо він таки виборе перемогу, то встановить рекорд Американської кіноакадемії. І, здається, для самого Ентоні Гопкінса ця відзнака важлива, адже за кілька годин до старту церемонії він відвідав могилу батька.

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Актор показав відео у своєму інстаграмі. На цвинтарі Ентоні Гопкінс зачитав вірш "Не йди покірно в темряву".

Річард Гопкінс, мій улюблений батько, який відпочиває у вічному мирі,

– написав актор.

Номінація Ентоні Гопкінса на Оскарі-2021: коротко

Ентоні Гопкінс зіграв головну роль у фільмі "Батько". Саме ця непроста драма може принести актору другий Оскар (дебютну статуетку він отримав за "Мовчання ягнят" у 1992 році).

Фільм "Батько" розповів про пенсіонера, який страждає від хвороби Альцгеймера. Поступово пам'ять чоловіка дає збій, а він переконаний, що донька те й робить, що прагне відібрати у нього помешкання.

Окрім Ентоні Гопкінса, у стрічці зіграли Олівія Колман, Руфус Сьюел, Олівія Вільямс та ін.

"Батько": дивіться трейлер