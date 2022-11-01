В мае 2022 года состоялась премьера фильма в Риме, после которой стартовал широкий коммерческий прокат в Италии. И вот спустя почти пол года фильм возвращается на Родину. Об этом 24 канала рассказала пресс-служба фильма.

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"Коза Ностра. Мама едет" с 1 декабря в кинотеатрах Украины

"Коза Ностра. Мама едет" – яркий пример того, как украинки продвигают украинский бренд в мире. Несмотря на то, что Италия является мажоритарным ко-продюсером, а в фильме речь идет об итальянской мафии, проект придумали украинки: автором идеи и сосценаристкой выступила Анастасия Лодкина, а продюсером — Екатерина Вишневская . Главная героиня, фамилия которой дала название фильму, по сюжету уроженка карпатского поселка, ее также сыграла украинка – непревзойденная актриса театра и кино Ирма Витовская.

"Коза Ностра. Мама едет": смотрите тизер-трейлер к фильму

Мы с итальянскими коллегами объединили в фильме два ярких национальных бренда – итальянскую мафию и украинскую женщину. Мы гордимся нашими женщинами в Европе – они трудолюбивы, неутомимы, неравнодушны, гибки и находчивы. И очень часто знают все лучше всех. В нашей героини Влади Козе я узнаю себя, свою маму, свекровь, моих бабушек, моих коллег, невероятную Ирму Витовскую, – рассказала автор идеи и сосценаристка Анастасия Лодкина.

Она дополнила: "Эта женщина может не только навести порядок на заброшенной вилле, она знает, как спасти чужую дисфункциональную семью и реформировать приходящую в упадок сицилийскую мафию "Коза Ностра". Иногда эта героиня немного раздражает, ее инициативы бывает многовато - но такие уж мы есть, украинские женщины. Иногда маме, когда она уже всех спасла, нужно просто уехать домой. Обо всем этом и рассказывает наш фильм".

Любопытно. Впервые Анастасия и Екатерина представили проект в 2017 году на престижном MIA TV Drama Series Pitching Forum в Риме. Впоследствии к производству проекта присоединились итальянская кинокомпания Pepito Produzioni и одно из подразделений национальной итальянской телерадиокомпании RAI — кинокомпания Rai Cinema, по заказу которой и была снята лента.

Ирма Витовская сыграла в ленте "Коза Ностра. Мама едет" / Фото пресс-службы фильма

Что известно о съемках

Съемки комедии пришлись на 2020 год в разгар первой волны пандемии коронавируса. Снимали в украинских Карпатах, на острове Сицилия и в окрестностях Рима, в условиях строгих карантинных ограничений. По завершении съемок команда планировала громкую премьеру в Киеве с участием коллег из Италии, однако 24 февраля 2022 все изменило.

"Война внесла свои коррективы в жизнь украинцев и в судьбу нашего кино. Если раньше мы видели Козу Ностру в роли так называемого "мостика в Европу", возможностью вести культурный диалог с Европой на равных, то сейчас к этой миссии добавилась также и поддержка украинцев в это сложное время На примере главной героини Влады Козы наше кино напомнит всем нам, что украинки и украинцы несокрушимы, что семья — наш тыл, который поддерживает нас в трудную минуту, что сложности можно преодолеть и что все будет хорошо. А еще очень надеюсь, насмешит и разрадует в перерывах между отключениями света и воздушными тревогами", — делится продюсер фильма и директор по развитию и копродукции FILM.UA Group Екатерина Вишневская.

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Сюжет фильма

Главная героиня фильма Влада Коза продает свой дом в Карпатах и летит в солнечную Сицилию, чтобы жить с дочерью и помогать в уходе за внуком. Но оказывается, приезда мамы никто не ждал… После ссоры с дочерью Власть случайно оказывается на вилле некогда могущественного итальянского мафиози дона Фредо, ныне вдовца, переживающего глубокие кризисы – личного, семейного и финансового. Власть устраивается уборщицей, но становится спасением этого дома: мамой для детей дона Фредо и реформатором старой, неэффективной и, главное, негуманной мафии.

Власть Коза — не только искусная хозяйка и заботливая мама, но и острая на язык, настойчивая и изобретательная женщина. Власть является олицетворением сильной, сообразительной, бесстрашной и волевой украинской матери, которая готова свернуть горы ради благосостояния своей (а иногда и чужой) семьи.

Кадр из ленты "Коза Ностра. Мама едет" / Фото пресс-службы фильма

Показ фильма в Риме

Исполнительница главной роли в фильме, актриса Ирма Витовская, в мае 2022 представила фильм украино-итальянского производства в Риме. Ее приезд стал важным жестом: она рассказала о событиях в Украине и поделилась, в чем феномен украинской женщины на примере истории своей героини.

Феномен украинской женщины в большой силе духа, потому что Украина всю свою историю проходит турбулентный период. И женщины, как хранители информации и традиций, всегда брали на себя функцию хранительниц, когда мужчины вели войны, боролись за государство. Украинская женщина закалена до любых вызовов и передает это по роду. Наши мамы, бабушки, прабабушки передали нам секреты того, как выжить и что нужно сохранить в памяти,

– сказала Ирма Витовская.

"Сила Власти Козы в чрезвычайном оптимизме и умении быстро ориентироваться. У нее много решений на каждый из вызовов. Думаю, Влада могла бы стать активным волонтером с присущей ей решительностью и смелостью. Ведь даже тогда, когда она узнает, что находится в ячейке мафиозного клана, Власть не боится противостоять злу, у нее есть смелость и умение помирить и примирить, она такой "народный дипломат", – продолжила она.

Любопытно. Ирма Витовская заговорила на итальянском на площадке. Она так удачно вжилась в роль, так виртуозно усмирила итальянский, что с экранов кинотеатров по всей Италии раздавался "живой" язык, без дубляжа. Для проката в Украине фильм дублировали — все для того, чтобы как можно больше украинцев увидели эту историю на большом экране. Итальянские персонажи озвучили известные украинские актеры Назар Заднепровский, Юрий Горбунов, Антонина Хижняк, Олег Стальчук и Дмитрий Гаврилов.

С 1 декабря украинцы смогут насладиться прекрасной историей о мужественной, сильной и немного безумной украинской женщине.

Кадр из ленты "Коза Ностра. Мама едет" / Фото пресс-службы фильма